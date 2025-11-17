Asaltaron a un delivery en Moreno Sur: Atraparon a uno de los ladrones y lo lincharon

Alrededor de las 22.45 de este domingo 16 de noviembre, al menos dos delincuentes asaltaron a un delivery de comidas en la esquina de 9 de Julio y Alberdi, en el límite del casco céntrico sur de Moreno. Los ladrones, que se movilizarían en una moto Honda Tornado, le sustrajeron la bicicleta y distintos objetos de valor.

La víctima se puso en contacto con colegas de trabajo. Y rápidamente los deliverys se organizaron. Lograron cercarlo en el barrio Villa Herrero, sobre la calle Blas Parera entre Llambín y Tschiffely. Finalmente lo atraparon. Y lo golpearon. Cuando llegó la policía, entregaron al malhechor, bastante maltrecho, a la autoridad.

El trabajador, gracias a la solidaridad de sus compañeros de reparto, recuperó la bicicleta.