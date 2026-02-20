Desarticulan puntos de venta de droga tras tres allanamientos en San Bernardo

En el marco de un trabajo articulado entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas y la Municipalidad de General Rodríguez, a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal, el 18 de febrero se llevaron adelante tres allanamientos simultáneos en el barrio San Bernardo.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron más de 300 dosis de cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo, balanzas y otros elementos presuntamente vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Asimismo, fueron aprehendidas dos personas señaladas como responsables de la venta en la zona.

La investigación se extendió durante varios meses e incluyó tareas de campo, seguimientos y recolección de pruebas que permitieron identificar distintos puntos de expendio y solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Los detenidos quedaron imputados por el delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.

Desde el Municipio y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se informó que se continuará trabajando de manera coordinada para reforzar la prevención del delito y fortalecer la seguridad en los barrios de General Rodríguez mediante patrullajes, operativos dinámicos y análisis criminal.

Municipalidad de General Rodríguez