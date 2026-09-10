Femicidio en Ituzaingó: detuvieron en Merlo al acusado de asesinar a su novia

El joven, de 19 años, fue localizado tras una investigación que permitió determinar la ubicación de su teléfono.

También fueron aprehendidos dos hombres acusados de haberlo ayudado a ocultarse.

El joven de 19 años acusado de asesinar a su novia de 18 durante una discusión en Ituzaingó fue detenido este miércoles en la zona de Merlo, luego de una serie de allanamientos realizados por la Policía Bonaerense.

El sospechoso, identificado como Elías Barrionuevo, fue localizado a partir del seguimiento de la ubicación de su teléfono celular. Finalmente, los efectivos lo encontraron en la vía pública, en el cruce de Bolivia y Mercedes.

El crimen ocurrió el martes en una vivienda ubicada sobre Almagro al 2500, en Ituzaingó, donde la víctima recibió un disparo en el cuello durante una discusión.

La joven fue trasladada al Hospital de Ituzaingó, pero murió como consecuencia de las heridas.Durante el mismo episodio también resultó herido el padre de la víctima, quien recibió impactos de bala en ambas piernas y permanece fuera de peligro.

Luego del hecho, el acusado escapó y distintos testimonios lo ubicaron en la zona de Merlo.

Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó la intervención de su línea telefónica, lo que permitió avanzar con las tareas para establecer su paradero.Además del principal sospechoso, fueron detenidos H. N. L. y C. M., acusados de encubrimiento.

Según la investigación, ambos le habrían dado alojamiento al joven durante el mismo día del crimen.La causa continúa bajo investigación y el acusado quedó a disposición de la Justicia.