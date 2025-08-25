350 proyectos científicos-tecnológicos se presentaron en la nueva convocatoria

La cuarta edición del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) financiará proyectos por un total de $3.000 millones, con recursos asignados a la Provincia por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que será la mayor inversión en financiamiento provincial para desarrollo tecnológico de la historia.

La convocatoria del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense impulsada a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial, recibió este año 350 iniciativas, las cuales están en evaluación y cuyos resultados se anunciarán en las próximas semanas.

Con esta nueva edición del FITBA, se reafirma la prioridad estratégica que la gestión del gobernador Axel Kicillof concede a la inversión en ciencia y tecnología en la Provincia. La cartera productiva bonaerense que encabeza el ministro Augusto Costa continúa brindando herramientas para fortalecer el sistema científico-tecnológico provincial, fortaleciendo al sector productivo y colocando la ciencia y la tecnología al servicio de las y los bonaerenses.

Esta cuarta edición de FITBA otorgará Aportes No Reembolsables (ANRs) de hasta 40 millones de pesos para la ejecución de cada uno de los proyectos que resulten adjudicados. Al igual que en sus tres ediciones anteriores, las instituciones de ciencia y tecnología serán las beneficiarias de los fondos y estarán a cargo de desarrollar y transferir las innovaciones. Por su parte, las empresas, organismos públicos o municipios recibirán una solución tecnológica diseñada a la medida de sus necesidades.

Los ANRs financiarán hasta el 80% del valor total de los proyectos, con un máximo de 40 millones de pesos para aquellos que correspondan a la temática Desarrollo productivo (línea A) y por hasta 20 millones de pesos para las temáticas de Desafíos provinciales (línea B) o Gobiernos locales (línea C). En todos los casos, los adoptantes y beneficiarios tendrán que realizar un aporte en concepto de contraparte de al menos el 20% del monto total del proyecto.

Desde 2022, la Provincia lleva financiados a través del FITBA 187 proyectos de desarrollo tecnológico, que beneficiaron a 116 mipymes y cooperativas y fortalecieron 70 políticas públicas provinciales y municipales en 56 municipios.

Hasta el momento, 51 instituciones científicas fueron beneficiadas con esta convocatoria que ya lleva invertidos, a valores de hoy, más de 5.000 millones de pesos en el sector científico y tecnológico. Además, se movilizaron más de 2.000 científicos/as para resolver problemáticas concretas.

Los proyectos financiados ayudaron a las mipymes industriales de la provincia de Buenos Aires a sustituir importaciones de insumos, implementar soluciones de inteligencia artificial en sus líneas productivas, incorporar nanotecnología en sus productos y desarrollar nuevas maquinarias industriales mejorando su productividad y su competitividad y obteniendo resultados económicos concretos.

