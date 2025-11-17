40° aniversario de la Escuela Secundaria N° 1 «Combatientes de Malvinas» de General Rodríguez

El intendente Mauro García participó del acto por el 40° aniversario de la Escuela Secundaria N° 1 “Combatientes de Malvinas”, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a su trayectoria educativa.

Durante el encuentro, vecinos y vecinas que integraron la primera promoción de egresados acompañaron la celebración, destacando el compromiso sostenido de la institución con la soberanía, la educación pública y el cuidado de la comunidad.

La jornada puso en valor el rol fundamental de la escuela en la formación de generaciones y en el fortalecimiento del vínculo con el barrio y las familias.

Info Municipalidad de General Rodríguez