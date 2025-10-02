51° Peregrinación a Luján: AySA acompañará con puestos de agua potable

Como todos los años, la empresa de Agua y Saneamientos Argentinos estará presente en la nueva edición de la Peregrinación a Luján con un operativo especial de asistencia de agua potable.

Desde la mañana del sábado 4 octubre y hasta la mañana del domingo 5, la empresa pondrá a disposición 12 camiones cisternas, que estarán ubicados a lo largo de los 60km del tradicional recorrido, desde el Santuario de San Cayetano en Liniers hasta llegar hacia la Basílica de Luján.

AySA invita a los fieles a llevar su propia botella para recargar en los puestos de hidratación y, de esta forma, cuidar el ambiente reduciendo el uso de plásticos.

Conocé dónde estarán los puestos de hidratación accediendo al siguiente link

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Sfr-pPhYDZV3Gd4uXTH0x88MD1-p4EE&ll=-34.61423815014872%2C-58.912741057903155&z=11

peregrinacionlujan.org.ar