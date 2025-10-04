51° Peregrinación Juvenil a Luján: ABSA dispondrá de puestos de hidratación para los fieles

El próximo fin de semana se desarrollará la 51° Peregrinación Juvenil a Luján. Ante ello, como ocurre cada año, ABSA dispondrá de nueve puestos de hidratación para la asistencia a los fieles provenientes de todo el país. El evento se desarrollará durante las jornadas del sábado 4 y domingo 5 de octubre, bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Como en cada edición, se espera una multitudinaria concurrencia estimada en más de un millón de fieles que se acercarán a venerar la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. La ubicación de los puestos de asistencia a los peregrinos fue coordinada con la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular, organizadora del evento, y dependencias del Estado bonaerense intervinientes. Tras lo acordado, se colocarán cisternas fijas y móviles para la carga y recarga de agua en las siguientes posiciones:Morón: · Avenida Buen Viaje y San Martín. General Rodríguez: · Boulevard Bernardo de Irigoyen, altura primera plazoleta.· Boulevard Bernardo de Irigoyen y Avenida San Martín.· Boulevard Bernardo de Irigoyen y Avenida España.· Boulevard Bernardo de Irigoyen y Avenida Teresa Mastellone.· Ruta Provincial N° 7, antes de la dársena de bifurcación.Luján: · Ruta Provincial N° 7, Estación Lezica y Terrezuri.· San Martín esquina Padre Salvaire.· Nuestra Señora de Luján y 25 de Mayo.Encontrá las posiciones de nuestros Puestos de Hidratación en el siguiente mapa:https://acortar.link/ABSA_51_PeregrinacionLujan