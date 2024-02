A días de la vuelta a las aulas, el Gobierno evalúa convocar a una paritaria docente

Posted on

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que «no hay ninguna definición al respecto» y confirmó que, «en principio, la Nación no va a transferir» a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares. El reclamo de los gremios.

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país, el Gobierno «está evaluando» la posibilidad de convocar a una paritaria docente nacional, aunque aclaró que todavía «no hay ninguna definición al respecto» pese a que la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el principal gremio del sector educativo, advirtió este miércoles que «peligra el inicio de clases».

«Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto», respondió el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando fue consultado por la prensa sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente reclamada desde Ctera.

Adorni, además, indicó que, «en principio, la Nación no va a transferir» a las provincias, como solicitaron los gobernadores de los 24 distritos, los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque «considera que hoy no tiene existencia, no existen».

En su habitual conferencia de prensa matutina, Adorni indicó que «cada jurisdicción» del país «es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores» porque «los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires».

Al respecto, entonces, consideró que «la paritaria docente nacional no es tal, no existe», aunque se trata de una negociación que «es relevante» para el Gobierno, y afirmó: «Los salarios dependen de los gobernadores».

Adorni, en tanto, expresó que «independientemente de la discusión salarial» el Gobierno «siempre va a promover que se cumplan los días de clases», que la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), llevada a cabo en noviembre pasado, fijó en «al menos 190» para el calendario escolar 2024.

La Ctera reiteró este miércoles, durante una conferencia de prensa, su pedido al Gobierno para la «urgente convocatoria» a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país.

La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, le exigió también al Ejecutivo «el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID».

En ese sentido, resaltó que desde noviembre pasado los docentes no recibieron aumentos de salarios pese a que desde ese lapso crecieron la inflación y los valores de los alquileres. «Hay tarifazos, aumentos de transportes», sostuvo la dirigente gremial.

Junto a Alesso estuvo el secretario general adjunto de la Ctera y líder del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel.

En los últimos días los gremios educativos sostuvieron que «sin el envío de los fondos del incentivo docente se compromete la negociación paritaria a nivel nacional y provincial».

Lo mismo advirtieron los gobernadores provinciales, quienes, por medio de sus ministros de Educación, reunidos en el CFE, firmaron un documento dirigido a la Casa Rosada donde reclamaron certezas respecto del fondo que, destacan, por ley debe pagar el gobierno nacional.

En un escrito, los funcionarios educativos le recordaron al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que el fondo representa alrededor de un 10 por ciento del salario del personal docente de todo el país.

Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, habían advertido semanas atrás que la Nación no estaba transfiriendo a las provincias el Fondo de Incentivo Docente.

En un comunicado, Kicillof detalló que el estado provincial había abonado los salarios de los educadores «con recursos propios para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario» docente «en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre».

El gobierno bonaerense advirtió, sin embargo, que a futuro «no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales», que «son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno nacional.

«El FONID -recordó Alesso- lo conquistamos con la histórica lucha de los 1.003 días de la Carpa Blanca».

Entre el 2 de abril de 1997 y el 30 de diciembre de 1999 los docentes nacionales agrupados en la Ctera instalaron una carpa frente al Congreso Nacional para reclamarle al entonces presidente Carlos Menem el otorgamiento de un mayor presupuesto y la apertura de una paritaria nacional en busca de mejores salarios.

La llamada «Carpa Blanca» representó una forma de protesta emblemática porque tuvo el respaldo de actores y referentes de la política, la cultura y el deporte tanto a nivel nacional como internacional. Por allí pasaron, entre otros, Diego Maradona, Mercedes Sosa, León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Ernesto Sabato y Joan Manuel Serrat, entre otros.

El reclamo finalizó luego de que el entonces presidente Fernando de la Rúa estableció los fondos reclamados por los docentes.

Télam