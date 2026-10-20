A la caza de delincuentes en Cuartel V: mataron a un hombre en situación de calle al confundirlo con un ladrón

Gastón Jiménez, de 35 años, recibió dos disparos durante la madrugada del miércoles 14 de octubre en el barrio El Milenio. La secuencia comenzó con el robo de un maxikiosco en el barrio 18 de Julio, de donde sustrajeron una caja registradora con aproximadamente 500.000 pesos y bebidas alcohólicas. Fernando Céspedes fue aprehendido con la caja registradora, pero la persecución continuó y terminó con el homicidio de un hombre que no había participado del asalto. Por el crimen hay un detenido (Máximo Dávalos Benítez, de 37 años) y un segundo sospechoso permanece prófugo.

El robo al maxikiosco

Todo comenzó alrededor de la 1:30 del miércoles 14 de octubre, cuando delincuentes robaron un maxikiosco ubicado en la esquina de Rosalía de Castro y Portugal, en el barrio 18 de Julio, en la localidad morenense de Cuartel V.

Del comercio sustrajeron una caja registradora que contenía aproximadamente 500.000 pesos, además de bebidas alcohólicas.

Un vecino advirtió lo que sucedía, alertó al comerciante y efectuó disparos al aire para ahuyentar a los intrusos. La situación desencadenó una persecución improvisada en la que participaron varias personas de la zona.

En el marco de la investigación por el robo, la Policía aprehendió a Fernando Céspedes, quien tenía en su poder la caja registradora sustraída. Se le imputa el delito de robo agravado por efracción.

Su situación procesal corresponde a la investigación por el asalto al comercio, sin vinculación al posterior asesinato.

Sin embargo, la aprehensión de Céspedes no puso fin a los acontecimientos. La búsqueda de los señalados como responsables continuó y la secuencia derivó en nuevos episodios de violencia.

Un vecino herido durante la búsqueda

Durante el desarrollo de los acontecimientos, otro vecino recibió un disparo en una pantorrilla. De acuerdo con la reconstrucción que se viene trabajando, el disparo habría sido efectuado por Máximo Dávalos Benítez durante la búsqueda de quienes eran señalados como responsables de distintos hechos delictivos. Era una horda desenfrenada.

Este episodio se produjo antes del homicidio y forma parte de la secuencia que la investigación procura reconstruir. Las circunstancias precisas del ataque y la intervención de cada una de las personas involucradas deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas.

El homicidio en el barrio El Milenio

La secuencia llegó hasta el barrio El Milenio, también en Cuartel V, donde Gastón Jiménez, de 35 años, se encontraba durmiendo en las ruinas de una vivienda abandonada.

El inmueble está ubicado en un pasaje sin nombre, entre Rosalía de Castro y Montes de Oca. Había funcionado como un búnker de venta de drogas y fue demolido por orden judicial en 2019. El predio permanecía en lleno de escombros y era utilizado como refugio.

Durante la madrugada del miércoles 14 de octubre, dos hombres llegaron hasta el lugar e increparon a Jiménez. Uno de ellos le habría dicho: “Vos le robaste a mi hermano”.

Inmediatamente después, le disparó dos veces. Los proyectiles impactaron en el tórax y le provocaron la muerte.

Un joven que también dormía en el predio presenció el ataque y declaró ante la Policía. Su testimonio resultó relevante para reconstruir las circunstancias del crimen.

La Fiscalía tomó conocimiento del homicidio alrededor de las 6:30. La franja horaria estimada para el ataque se extiende entre las 2 y las 5 de la mañana.

La víctima no habría participado del robo

Uno de los aspectos centrales de la investigación es que Jiménez no habría participado del robo al maxikiosco del barrio 18 de Julio.

El análisis de las cámaras de seguridad del comercio permitió comparar las características físicas y la vestimenta de las personas registradas durante el asalto con las de la víctima. Las diferencias observadas contribuyeron a descartar, a priori, que Jiménez fuera uno de los autores del robo.

El testimonio reunido durante la investigación también permitió avanzar en esa dirección.

De esta manera, la búsqueda de los responsables del asalto terminó con el asesinato de un hombre que no había intervenido en ese hecho. La persecución y el ataque posterior constituyen el eje de una investigación que procura establecer cómo se desencadenó la violencia y quiénes participaron en cada episodio.

“Vos le robaste a mi hermano”: el supuesto hecho anterior

La frase atribuida al atacante constituye uno de los elementos relevantes para intentar establecer el móvil del homicidio.

Sin embargo, el reproche no estaría referido al robo del maxikiosco de 18 de Julio, sino a un supuesto hecho anterior, distinto de aquel asalto.

Los investigadores consideran posible que Jiménez hubiera estado vinculado con otro robo. Se trata de una hipótesis que deberá ser verificada y que no permite afirmar que la víctima haya cometido ese delito. Pero Jiménez tenía antecedentes por este tipo de hechos.

Jiménez estaba en situación de calle. Habría tenido graves problemas de adicciones.

Un detenido y un segundo sospechoso prófugo

Personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría Moreno 4ª y de la DDI Moreno y General Rodríguez identificó y detuvo a Máximo Dávalos Benítez, de 37 años, de nacionalidad paraguaya y domiciliado a pocas cuadras del lugar del crimen.

La Fiscalía lo imputó por homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego.

En paralelo, continúa la búsqueda de un segundo sospechoso, cuya identidad se mantiene en reserva por disposición de la Fiscalía.

Entre los antecedentes atribuidos a Dávalos Benítez figura una condena por comercialización de estupefacientes correspondiente al período 2018-2023, además de un antecedente por tenencia de arma de guerra.

Dos proyectiles calibre 9 milímetros

La autopsia permitió recuperar del cuerpo de Jiménez dos proyectiles calibre 9 milímetros. Uno de los impactos afectó la zona del corazón y el otro la región de las costillas izquierdas.

En la escena del crimen también fueron secuestradas dos vainas servidas del mismo calibre.

Estos elementos forman parte de las evidencias reunidas para reconstruir la mecánica del ataque y determinar las responsabilidades de los involucrados.

La investigación judicial

La causa está a cargo de la fiscal Dra. Luisa Pontecorvo, titular de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Moreno y General Rodríguez. Intervienen también el ayudante fiscal, Dr. Pablo Córdoba, y la auxiliar letrada, Dra. Milagros Jiménez, quienes estuvieron presentes esa madrugada en la escena del crimen.

La calificación legal informada comprende lesiones leves agravadas por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con homicidio simple agravado por el empleo de un arma de fuego y abuso de armas.

La investigación continúa para reconstruir integralmente la secuencia iniciada con el robo al maxikiosco, establecer las circunstancias de los episodios posteriores y esclarecer por qué Gastón Jiménez fue señalado y asesinado pese a no haber participado del asalto.