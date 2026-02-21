A mano armada robaron una camioneta en el barrio Aguaribay y la abandonaron detrás de Stefani

El suceso se produjo el jueves 19 de febrero, alrededor de las 21 horas, en momentos en que el propietario de una casa sacó los residuos a la vereda. Este descuido fue aprovechado por motochorros, que lo persiguieron armados hasta el interior de la vivienda, ubicada sobre la calle Rembrandt casi esquina Samaniego del barrio Aguaribay de la localidad morenense de Francisco Álvarez, a siete cuadras de la Ruta 24 y a una del límite con General Rodríguez. Le sacaron la llave de la camioneta Alaskan, entre otros objetos de valor, y escaparon. Ya pasado el mediodía del viernes, el vehículo fue encontrado abandonado detrás de cerámicas Stefani de Cuartel V. Le faltaban las chapas patentes y el stereo.