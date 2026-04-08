Abierta la inscripción para la capacitación en Primera Escucha y Prevención de Consumos

_Los encuentros se realizarán los jueves 9, 16, 23 y 30 de abril en la sede de la UNA_

El Municipio de Moreno abrió la inscripción a una nueva capacitación de promotoras y promotores en primera escucha y prevención de los consumos, una propuesta formativa orientada a fortalecer el abordaje comunitario frente a situaciones de consumo y adicciones, con eje en la escucha como primer acercamiento y herramienta fundamental de acompañamiento.

La capacitación se desarrollará a lo largo de cuatro encuentros, que se realizará los jueves 9, 16, 23 y 30 de abril, de 10 a 12 horas, en la sede de la UNA en Moreno Centro, ubicada en Alcorta 2854, con ingreso por la puerta negra junto a la Plaza Digital.

Las y los participantes deberán acreditarse desde las 9:45 horas y podrán inscribirse a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvlykalO9GEvcYtF06AiPPGhMdCIBhEa9Vvkw2iTKMiGfq_w/viewform?fbclid=PAb21jcARCJFNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAafZQ1S7OTlm_E0kjOGy1nDeFWIVjITc96ZAgkEf4FpiYA3Jmhhh2Nh_GhtQFA_aem_Qw8paORzt6SKHEm4V4mZaQ

La propuesta contempla encuentros en los que se trabajará sobre la importancia y el ejercicio de la escucha como primer abordaje frente a situaciones de consumo, promoviendo herramientas para la intervención desde una perspectiva comunitaria y de acompañamiento.

Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa impulsando espacios de formación y capacitación que fortalecen las redes de cuidado y prevención en el territorio, con el objetivo de brindar respuestas colectivas a las problemáticas de consumo en el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno