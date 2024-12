Acciones en la Provincia por el Día Mundial de Respuesta al VIH

Los testeos, que se realizan mediante una punción en el dedo y se obtiene el resultado en sólo 15 minutosEl resultado de los testeos se obtiene en sólo 15 minutosEn la actualidad, son 20.329 las personas que reciben tratamiento para el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) dentro del sistema público de salud de la Provincia. Con motivo del Día Mundial, el ministerio de Salud realizará, hasta el viernes, la Semana Provincial del VIH 2024, con diferentes acciones que incluyen; una jornada de testeo rápido en La Plata, y capacitaciones con especialistas destinadas a los equipos sanitarios. Los testeos, que se realizan mediante una punción en el dedo y se obtiene el resultado en sólo 15 minutos, se llevarán adelante este miércoles 4/12 de 10 a 16 horas en Plaza Moreno de la Plata. Son gratuitos, voluntarios y confidenciales, de la misma forma que todos los que se realizan de manera habitual en los Centros de Testeos Provinciales. Para acceder a la prueba no se necesita orden médica, y puede solicitarla cualquier persona mayor de 13 años, sin la compañía de un adulto. Desde la cartera de Salud recordaron la importancia de testearse y acceder al diagnóstico como estrategia de cuidado, ya que todas las personas sexualmente activas se encuentran expuestas al VIH y otras ITS por lo que resulta fundamental realizarse los controles médicos y análisis correspondientes, mantener el calendario de vacunación al día y concurrir al centro de salud frente a signos que aparezcan en nuestro cuerpo.El promedio de nuevos diagnósticos de VIH por año es de 1.500 nuevos casos en la provincia de Buenos Aires, y el promedio de edad es de 35 años (en proporción de 2 hombres por cada mujer). Mientras que la vía de transmisión más frecuente en el 99% de los casos es por vía sexual. El virus del VIH se puede transmitir durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin preservativo, por contacto directo con sangre o a través de elementos cortopunzantes compartidos, o de la persona gestante a su hijo/a durante el embarazo, el parto o la lactancia. En este sentido y, en línea con el lema elegido este año «Sosteniendo el derecho a la salud siempre» que apunta a visibilizar los esfuerzos realizados para garantizar el acceso a la salud a todas las personas, en especial de quienes viven con VIH o transitan infecciones de transmisión sexual (ITS); la Provincia asumió la producción pública de Nevirapina 12mg., necesaria para poder tratar la profilaxis de la transmisión vertical en bebés recién nacidos expuestos al VIH. Esta medida fue tomada frente a la reducción del envío por parte del gobierno nacional. Es decir que, desde el mes de agosto esta medicación, huérfana en la industria farmacéutica, es elaborada en el área de farmacia del hospital “Gutiérrez” de La Plata. Esta medicación se debe iniciar lo más precozmente posible en recién nacidos pre termino de alto riesgo. Lo que representa una pequeña población dentro de los 405 expuestos perinatales al VIH.Junto con esto, el ministerio de Salud de PBA lleva adelante un conjunto de políticas orientadas al cuidado, la prevención y el ejercicio de las sexualidades libres, placenteras y saludables como; la implementación de Diagnósticos Rápidos de VIH/ITS en 625 centros de salud de 108 municipios bonaerenses.Esto se suma a la entrega de más de 1.400 kits de profilaxis post exposición, junto con el inicio de 300 tratamientos de profilaxis pre exposición; y la compra de preservativos para el abastecimiento de los hospitales y centros de salud públicos, como herramienta fundamental para abordar la prevención de las infecciones de transmisión sexual.Por último, también desde la Provincia se garantiza el abastecimiento y la cobertura total de las determinaciones de laboratorio (carga viral y CD4) que son utilizadas para el diagnóstico confirmatorio del VIH, el seguimiento y control de quienes viven con la infección; el monitoreo de las niñas y los niños nacidos de personas gestantes con VIH; y el control de personas que deben recibir cambios en su esquema de tratamiento por VIH por presentar resistencia.En promedio, cada año se suman cerca de 2.500 nuevos tratamientos. La mitad de ellos se inicia por conflictos con obras sociales que no cubren el tratamiento a sus afiliados. Frente a los incumplimientos, el gobierno provincial garantiza el acceso a la salud y evita que se interrumpa, a través la excepción PUCO como recurso extraordinario.Cronograma de actividades:Martes 3 de diciembre a las 17 horas: Ronda debate “Diálogos urgentes: estado y activismo. Reflexiones sobre salud pública y VIH en el escenario actual”. YouTube: Canal de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. https://www.youtube.com/c/EscueladegobiernoensaludFlorealFerraraDebaten: Federico Paruelo, director provincial de salud en la niñez y la adolescencia. Lida Santa Cruz, directora de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales. Camila Arce, Artista Visual. Coordinadora pedagógica en el tríptico de la infancia en Rosario. Promotora en salud sexual, género y diversidad. Activista vertical.Miércoles 4 de diciembre de 10 a 16 horas: Jornada interministerial. Testeo rápido de VIH. Región Sanitaria XI, Plaza Moreno, La Plata. Además habrá vacunación, actividades de promoción y prevención y feria de Organismos.Jueves 5 de diciembre a las 10 horas: Programa especial en “Radio Floreal” (Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara) “VIHsibilizARTE”. Arte Salud y VIH. Se escucha en vivo en https://campusff.ms.gba.gov.ar/floreal/Viernes 6 de diciembre a las 17 horas: Clase abierta del Curso Actualización VIH Pediátrico ¿Qué sabemos del VIH en nuestra PBA?

Gba.gob.ar