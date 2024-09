Adorni: “No existe la corrupción buena o mala, el delito es delito y quienes lo perpetran deben estar presos”

Posted on

El Vocero Presidencial Manuel Adorni afirmó hoy que “no existe corrupción buena o mala, el delito es delito y quienes lo perpetran deben estar presos”, al anunciar que el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal por presuntas inconsistencias y discrecionalidades en la administración del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino, dependiente de Anses.

En su habitual conferencia de prensa, Adorni detalló que la presentación surgió luego de una auditoría ordenada por la actual gestión de ese organismo donde se descubrió que los fondos presuntamente desviados ascenderían a la cifra de más de 423 millones de pesos actualizada por el IPC, y aseguró que quienes “decidan hacer la vista gorda serán cómplices de haber convertido a uno de los países más ricos del mundo en una gran villa miseria”.

Por otro lado, el Vocero afirmó que “la Argentina patotera se terminó: el que las hace, las paga y el que no trabaja, no cobra”, al detallar que Aerolíneas Argentinas descontó las horas no trabajadas “a más de 200 empleados ligados al sindicato de pilotos que causaron demoras y cancelaciones” los días lunes y jueves de la semana pasada, y que “lo mismo hizo Intercargo con su personal”.

Manuel Adorni anunció además que el Gobierno nacional “instruyó a la ANAC a reglamentar en 180 días el otorgamiento de licencias para personas que cumplan funciones aeronáuticas en el país y en otros países donde sean reconocidas” y que se “obtendrán las licencias de forma digital para no toparse con la eterna burocracia”.

“En Aerolíneas Argentinas se han descontado las horas no trabajadas a más de 200 empleados ligados al sindicato de pilotos que causaron demoras y cancelaciones el lunes y el jueves de la semana pasada. Lo mismo hizo Intercargo con su personal”.

“El monto de sanciones asciende a 22 millones de pesos y se suman a los 160 millones de pesos que se les han descontado en febrero al gremio APA”.

“Estos sindicatos son los mismos que festejaron el cierre del aeropuerto de El Palomar, defendieron el déficit de Aerolíneas y abrazaron a personajes cómplices de la destrucción del sistema aerocomercial, como fue la fórmula Fernández-Fernández”.

“La Argentina patotera se terminó: el que las hace, las paga y el que no trabaja, no cobra”.

“En contraposición, se instruyó a la ANAC a reglamentar en 180 días el otorgamiento de licencias para personas que cumplan funciones aeronáuticas en el país y en otros países donde sean reconocidas”.

“También se obtendrán las licencias de forma digital para no toparse con la eterna burocracia. Esta es otra medida impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger”.

“El Ministerio de Capital Humano, de la mano de Sandra Pettovello, a través de ANSES, presentó una denuncia penal para que la justicia investigue inconsistencias y discrecionalidades en el Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino (FAE)”.

“Quienes están a favor de la corrupción, quienes se definen como procurrupción, no entienden lo que ha pasado en la Argentina y no entienden las causas del empobrecimiento”.

(Reforma jubilatoria) “La idea del Presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación respecto a absolutamente nada”.

“Sobre el veto del Presidente, lo que hay que entender es el intento de romper el equilibrio fiscal y la gravedad de todo esto es que es tan evidente que cuando proponen un gasto sin su contrapartida de recursos, no hay otra razón para hacer eso que no sea efectivamente romper con el equilibrio de las cuentas públicas”.

“Con respecto al tema burocrático hay 10 días hábiles para proceder al veto, eso son 15 días de corrido, así que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no, veremos cómo avanza administrativamente”.

(Ex diputado Kiczka) “Se está encargando la Justicia por lo que presuntamente ha hecho, porque es una aberración total. Así que procuramos su pronta detención y que la Justicia avance y juzgue, que es a lo que apelamos siempre”.

“Con respecto a la pauta YPF, es un tema de información de una empresa que, si bien es cierto, el Estado Nacional tiene el 51% de participación, hay que consultarlo con YPF”.

“YPF o cualquier otra empresa que tenga un desarrollo comercial, es obvio que necesita hacer publicidad. Los montos o las cuestiones de transparencia o de eficiencia lo tienen que analizar ustedes que son periodistas con YPF, no nosotros”.

“La pauta del Gobierno Nacional es efectivamente cero, y lo que estamos haciendo es pagar la tamaña deuda que nos han dejado de años, no solo 2023, de deuda impaga”.

“Sabemos los números positivos o los semáforos verdes que tenemos, los semáforos rojos que tenemos y sabemos muy bien y seguimos muy de cerca cuál es la evolución de los diferentes indicadores o lo que popularmente nosotros le llamamos los semáforos de los diferentes rubros y de las diferentes actividades”.

“La industria es el sector que todavía está más retrasado en el proceso de la recuperación, eso es un dato objetivo y que le prestamos atención, como también entendemos que dentro de la industria (que va desde producción de acero o patentamiento de autos o producción de autos o despachos de cemento) empieza a haber semáforos positivos también”.

“El incremento de tarifas no impacta en la inflación. Puede impactar en el IPC en el mes, pero la inflación no se da en virtud del aumento del precio de uno de los bienes o de uno de los servicios de la economía, porque la inflación es por definición el aumento generalizado de los precios de la economía en un periodo de tiempo”.

“Si decimos que la inflación depende de la máquina de hacer billetes, depende de que se desajustan la oferta y la demanda monetaria, la política monetaria es una gran cantidad de dinero fija, te puede impactar en un mes pero con el correr del tiempo eso no va a terminar impactando de manera permanente en el IPC, así que no, no va a pasar eso”.

“Todo lo que se hace es en virtud de volver a tener un sistema energético, más allá del dato de que dio positiva la balanza energética en este último tiempo, lo que se requiere todavía mucho trabajo en el sistema energético para vuelva a ser sostenible en el tiempo”.

