Sociedad

#Ahora Por una mala maniobra un colectivo de la línea 57 casi cae al arroyo Los Perros

07
Nov

El suceso se produjo pasadas las 12 hs. de este viernes 7 de noviembre en el puente de la calle Plutarco sobre el arroyo Los Perros en el barrio Moreno 2000.

Un colectivo biarticulado de la línea 57 intentó hacer una maniobra y calculó mal el ancho del puente. El chofer se percató de que podía caer en el curso de agua y se detuvo. Está cerrado al tránsito ese paso mientras esperan la llegada de las grúas de la empresa Atlántida.

Ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Primaria N°58. No hay que lamentar heridos