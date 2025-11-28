Ahora Robo y persecución en Francisco Álvarez: un delincuente muerto

El suceso se produjo alrededor de las 21.30 hs. de este jueves 27 de noviembre. Comenzó con el robo de un vehículo en la zona de Paso del Rey. Los delincuentes tomaron por Autopista del Oeste, bajaron en Gorriti e ingresaron por Nemesio Álvarez, ya en el partido de General Rodríguez. En esa zona es avistado por un móvil que comenzó a perseguirlos. Se fueron sumando más patrulleros. Finalmente los ladrones entraron en el casco céntrico sur de Francisco Álvarez y al llegar al cruce de la calle Argentinidad (Ex Ramón Falcón) e Hipócrates perdieron el control del vehículo y terminan chocando contra un árbol; se prendió fuego. Eran cuatro los malvivientes. Uno murió dentro del habitáculo con varias heridas de arma de fuego, otro fue atrapado y habría dos prófugos.

Interviene la UFI N°2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Carina Saucedo. Las pericias estarán a cargo de Gendarmería Nacional. En la extinción de las llamas colaboró Bomberos Voluntarios de Moreno, destacamento de Francisco Álvarez. Asiste personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Moreno