Alerta FAC: Se crea el Registro Argentino de Muerte Súbita Asociada al Deporte

Desde el Comité del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología (FAC) se destaca lo siguiente en torno a la muerte súbita.

En Argentina la principal causa de muerte súbita en personas mayores es la enfermedad coronaria aterogénica

En jóvenes y adolescentes predominan las enfermedades cardíacas congénitas y hereditarias.

Los pilares fundamentales para la prevención:

1) Exámenes cardiovasculares preparticipativos, realizados por médicos idóneos en la materia, como estrategia central para detectar a tiempo condiciones que pueden poner en riesgo la vida.

2) Correcta activación de la cadena de supervivencia ante un evento súbito, lo que implica el reconocimiento inmediato, la realización de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso precoz de desfibriladores externos automáticos (DEA).

Vacunación COVID19

Se destaca que, hasta la fecha, no existe evidencia científica que respalde la injerencia de las vacunas contra este virus y la aparición de una muerte súbita. Cabe recordar que, durante la pandemia, sí se reportó un aumento de casos de miocarditis.

Iniciativa FAC

Dado que en Argentina no es obligatoria la autopsia en todos los casos, no se cuenta con un detalle de las causas de muerte de la población. Desde la Federación Argentina de Cardiología se impulsa la creación del Registro Argentino de Muerte Súbita Asociada al Deporte (RAMSAD) para comenzar a contar con datos estadísticos fidedignos.

Además de la FAC, impulsan y participan de esta iniciativa la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca (SADEC), Federación Argentina de Medicina del Deporte (FAMEDEP) y la Asociación Argentina de Cardiología del Ejercicio y del Deporte (AACADE)

El Registro estará vigente a partir del 1 de noviembre y está dirigido a médicos, personal de salud, entrenadores deportivos, entre otros.

Qué es la muerte súbita

Se trata de una parada cardíaca inesperado que experimenta una persona. Si bien, estadísticamente la incidencia de muerte súbita en el deporte es muy baja, cuando sucede suele generar un gran impacto en la sociedad dado que se presume aconteció en una persona joven, sana, bien entrenada inclusive a nivel de alta competencia.

En general la mayoría de estos episodios suceden en ámbitos extra hospitalarios, en deportistas puede darse en lugares de entrenamiento o competencia y en la población general en la vía pública, en un centro comercial, etc. En este contexto la resucitación cardiopulmonar (RCP) es vital. A nivel internacional, la American Heart Association y el European Resuscitation Council han demostrado que la implementación de programas comunitarios de RCP aumenta significativamente la tasa de supervivencia en eventos de muerte súbita. Por otro lado, es importante saber que la ley 27159 ampara legalmente a quien asista a una víctima de muerte súbita.

Federación Argentina de Cardiología