Alerta sanitaria en Castelar Sur por la detección de un murciélago con rabia

El Municipio de Morón activó un protocolo de emergencia tras el hallazgo de un ejemplar infectado en una vivienda particular. Se puso en marcha un «anillo sanitario» para vacunar a mascotas en la zona afectada.

Las autoridades sanitarias de Morón confirmaron la aparición de un murciélago con rabia en el patio de un domicilio ubicado en la calle Unamuno, entre Reboredo y Andrade, en la localidad de Castelar Sur.

El hallazgo, ocurrido el pasado miércoles 18 de marzo, obligó a la Dirección de Zoonosis a intervenir de manera inmediata para minimizar los riesgos de contagio.

Como parte del protocolo vigente, el municipio determinó la realización de un operativo de vacunación antirrábica intensiva en las manzanas lindantes al foco de detección. Esta medida busca proteger a perros y gatos, que funcionan como el nexo principal de transmisión hacia los seres humanos.

Prevención y señales de alertaDesde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires recordaron que la rabia es una enfermedad zoonótica mortal y que los murciélagos son su principal reservorio en áreas urbanas. En este sentido, instaron a la población a seguir estrictamente las siguientes recomendaciones:

Evitar el contacto directo: No tocar ni intentar capturar murciélagos.

Notificación inmediata: Ante la presencia de un ejemplar, dar aviso urgente a Zoonosis.Vacunación al día: Es obligatorio que perros y gatos cuenten con la vacuna antirrábica anual.

¿Cómo identificar un comportamiento inusual?

Especialistas señalan que un murciélago infectado suele presentar cambios de conducta que permiten identificar el riesgo a simple vista. Los signos más comunes incluyen:Actividad diurna:

Verlos volar durante el día (siendo animales nocturnos).

Dificultades motrices: Ejemplares que caen al suelo, presentan parálisis o incapacidad para retomar el vuelo.Agresividad: Comportamientos erráticos o ataques inusuales.

Ante el hallazgo de un animal con estas características, se recomienda cubrirlo con un balde o recipiente sin tocarlo y esperar la llegada del personal especializado.