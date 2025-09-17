Apagón en la UNM en reclamo contra las medidas de ajustes del gobierno nacional

Las casas de altos estudios de todo el país mostraron sus edificios bajo penumbras para explicitar el ajuste sobre el financiamiento que ejecuta el gobierno nacional.

Este martes a las ocho de la noche se realizó un “apagón universitario” para dar a conocer una postal del efecto que tiene el ahogo financiero del gobierno de Javier Milei sobre las universidades nacionales. Esta medida también se llevó adelante en la Universidad Nacional de Moreno.

La acción en los edificios públicos, ocurrió a horas de la marcha federal que encabezará la comunidad universitaria este miércoles en todo el país, contra el veto que firmó el Presidente para evitar que se ejecute la ley de Financiamiento Universitario.