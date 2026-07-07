Argentina enfrenta a Egipto por un lugar en los cuartos de final

La Selección argentina afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto por un lugar en los cuartos de final del certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro se jugará desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá cuál de los dos equipos continuará en carrera por el título.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar a Cabo Verde por 3 a 2 en un partido que se resolvió en el tiempo suplementario. Más allá de la clasificación, el rendimiento del equipo dejó algunos interrogantes, por lo que el cuerpo técnico analiza variantes para el compromiso frente al seleccionado africano.

Entre las posibles modificaciones aparecen el ingreso de Nicolás Tagliafico en defensa y cambios en la mitad de la cancha, donde Leandro Paredes y Nicolás González son alternativas para reforzar el funcionamiento del equipo.

También resta definir quién acompañará a Lionel Messi en el ataque.Del otro lado estará Egipto, que consiguió el pase a los cuartos de final tras eliminar a Australia en la definición por penales.

El conjunto africano cuenta con Mohamed Salah como principal referencia ofensiva y buscará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo.El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final y quedará entre los ocho mejores seleccionados de la Copa del Mundo.