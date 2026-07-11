Argentina enfrenta a Suiza por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

La Selección argentina afrontará este sábado un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Suiza por los cuartos de final del certamen, con el objetivo de avanzar a las semifinales y continuar en la pelea por el bicampeonato.

El encuentro se disputará desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y contará con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro. En Argentina podrá seguirse a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, DSports y Disney+ Premium.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de finalizar primero en el Grupo J y superar dos exigentes cruces eliminatorios: venció a Cabo Verde en tiempo suplementario y protagonizó una histórica remontada ante Egipto, al revertir un 2-0 para imponerse por 3-2 y sellar su clasificación.Suiza, por su parte, alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Colombia en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos de juego.

El ganador del encuentro obtendrá un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial 2026 y dará un nuevo paso hacia la definición del torneo.