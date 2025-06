Argentina es sede de la reunión anual de evaluación de tecnologías de la salud

El titular de la cartera sanitaria nacional, Mario Lugones, dio inicio a la tercera jornada de la reunión de la organización Evaluación de Tecnologías Sanitarias International (HTAI, por sus siglas en inglés). El evento, que por primera vez se realiza en Buenos Aires, reúne a referentes globales para pensar el presente y el futuro de la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) ante la demanda creciente de evidencia oportuna y de alta calidad del sector sanitario.En sus palabras de apertura, Mario Lugones agradeció la elección de Argentina como sede del evento. En un momento en el que el país está “transitando un proceso de institucionalización de la evaluación de las tecnologías sanitarias, es una oportunidad estratégica para fortalecer la cooperación internacional y consolidar una agenda basada en evidencia”. Asimismo, el ministro de Salud destacó la importancia de generar espacios: “las ETS son una herramienta indispensable para mejorar y ordenar la toma de decisiones y garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de manera eficiente y sostenible”, expresó Lugones.

“La sostenibilidad financiera no es un obstáculo al derecho a la salud: es su condición de posibilidad. Por eso necesitamos sistemas de evaluación que nos permitan decir que sí cuando corresponde, pero también que nos respalden para decir que no cuando no es viable o no es justo”, resaltó el titular de la cartera sanitaria y subrayó: “Nuestra tarea no es gestionar para unos pocos ni administrar excepciones. Es construir reglas claras, transparentes y sostenibles. Y eso requiere decisiones difíciles, pero también compromiso con la verdad y con el bien común”.Bajo el lema “Evidencia de próxima generación: diversificación y avance de la Evaluación de Tecnologías de la Salud para Satisfacer las Demandas Globales”, el encuentro abordará el modo en que las nuevas herramientas como la inteligencia artificial, los macrodatos, la información generada en la práctica cotidiana y la voz de los pacientes, cambian la forma en que se generan y utilizan los datos para evaluar tecnologías sanitarias y permiten tomar decisiones más rápidas, más contextualizadas y más justas, teniendo en cuenta no sólo la eficacia de una tecnología, sino también su pertinencia, y accesibilidad, entre otros factores.En esta línea, Lugones expresó que el principal desafío que enfrentamos hoy es ver cómo alinear la ETS con las necesidades reales de nuestra población y con la sostenibilidad del sistema. “Tenemos que construir mecanismos que nos ayuden a gestionar mejor. A veces se dice que estas herramientas solo responden a intereses económicos pero es justamente lo contrario: antes de incorporar una tecnología, tenemos que discutir qué valor aporta, qué resultados ofrece y si responde realmente a las necesidades de las personas. En sistemas fragmentados como los nuestros, las tecnologías pueden ser una oportunidad para integrar, para complementar saberes, para coordinar capacidades y recursos”.

La reunión anual de la HTAI congrega a representantes de la industria, agencias regulatorias, organismos públicos, investigadores y profesionales de la salud. En este sentido, el ministro destacó el potencial de la tecnología para promover un enfoque preventivo. “Necesitamos que la inteligencia artificial, los macrodatos y los modelos predictivos se utilicen para prevenir, no solo para tratar; que nos ayuden a no enfermarnos, a alimentarnos mejor, a movernos más, a evitar convertirnos en pacientes crónicos. Que nos permitan cuidar la salud antes de que aparezca la enfermedad”, expresó Lugones y convocó a los presentes a trabajar en esta línea.Cabe mencionar que Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA) es una organización científica y profesional global, sin fines de lucro, que nuclea a todos aquellos que producen, utilizan o interactúan con la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. En este marco, el encuentro anual, que inició el sábado 14 y finalizará el 18 de junio, espera ser un punto de encuentro para apoyar la formulación de políticas y la toma de decisiones óptimas e impulsar el crecimiento de la comunidad de HTA proporcionando un foro global para el intercambio de información, métodos y experiencias.

argentina.gob.ar