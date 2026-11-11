“Argentina, levántate y camina”: el mensaje de León XIV en su última misa en el país

En la Basílica de Luján, el Pontífice convocó a los argentinos a reconciliarse con su historia y su presente para construir un futuro basado en el amor.

También pidió fortalecer la solidaridad y acompañar especialmente a los pobres, los migrantes, los enfermos y los presos.

El papa León XIV llamó a los argentinos a dejar atrás las divisiones y trabajar por un futuro en el que prevalezcan el amor, la paz y la esperanza, durante la homilía que pronunció este miércoles en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco de su última celebración religiosa en el país.«Argentina, levántate y camina», expresó el Pontífice hacia el final de su mensaje, en el que planteó la necesidad de reconocer los errores, pedir perdón y promover procesos de reconciliación.

En ese sentido, sostuvo que es necesario revisar tanto la historia como el presente para construir una sociedad en la que el amor tenga la última palabra.

Durante la celebración, León XIV también recordó especialmente al papa Francisco y su devoción por la Virgen de Luján. Destacó que su antecesor enseñó con su vida a amar y venerar a María, y recordó una de sus frases habituales de despedida: «Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide».

El Santo Padre hizo referencia a las dificultades que atraviesan muchas familias, entre ellas las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares. Frente a esas situaciones, invitó a mantener la esperanza y a encontrar en la fe un camino para superar los momentos difíciles.

Otro de los ejes centrales de la homilía fue la solidaridad con quienes más necesitan acompañamiento. León XIV recordó que en la mesa de Cristo «hay lugar para todos», especialmente para los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, y pidió que nadie quede excluido.

En esa línea, advirtió que la comunión con Cristo debe traducirse en un compromiso concreto con los demás y no en una actitud individualista. También convocó a compartir los dones recibidos y ponerlos al servicio del bien común.

El Papa destacó además los gestos cotidianos de solidaridad, al mencionar a los padres que trabajan para llevar el sustento a sus hogares, a las madres que acompañan a sus hijos enfermos y a quienes ofrecen su tiempo para ayudar a otras personas.

«No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor», expresó, al convocar a vivir la caridad a través de acciones concretas.

Al finalizar su homilía, León XIV pidió a la Virgen de Luján que acompañe su pontificado y proteja al pueblo argentino. También le solicitó que ayude al país a construir puentes de caridad y redes de solidaridad, y a continuar por caminos de reconciliación, comunión y misión.