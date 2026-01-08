Arrancó la Colonia Municipal de Verano 2026 en General Rodríguez

Este lunes 5 de enero comenzó la Colonia Municipal de Verano 2026 en las piletas del Polideportivo municipal, una iniciativa gratuita que permite la recreación de chicos y chicas de entre 5 y 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad.El Intendente Mauro García estuvo presente en la apertura para recibir a más de 700 niños y niñas dispuestos en los turnos mañana (de 9 a 12 hs) y tarde (de 14 a 17 hs), en donde pudieron disfrutar de actividades recreativas y acuáticas, además de recibir una colación al término de la jornada. A su vez, cada contingente fue dividido en grupos por edades y podrán acceder a distintos talleres culturales y deportivos, entre los que se destacan la práctica de Judo, Atletismo, Taekwondo, Futbol y Entrenamiento. Por su parte, en el horario de 16 a 19 hs ingresarán los adolescentes de entre 13 y 17 años y los adultos mayores.Desde la Dirección de Deportes destacaron el compromiso de la Municipalidad para llevar adelante este espacio, organizado a través del trabajo conjunto con distintas áreas del Estado local, que tienen que ver con la limpieza y puesta en valor de las instalaciones del Polideportivo, así como también del cuidado de los y las integrantes de la Colonia.

En ese sentido, se ponderó el trabajo de la Secretaría de Salud Pública para realizar la revisión médica previa al ingreso a las piletas, además de la labor del equipo de guardavidas dispuesto por el CEF Nº 78 y el programa ESCAVE.La Colonia Municipal de Verano se desarrollará hasta el 13 de febrero. Aún restan cupos libres para inscribirse, ingresando en el siguiente link: https://bit.ly/4pephFG

