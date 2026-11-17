El suceso se produjo en el barrio Alcorta de Moreno Sur. Al menos cinco delincuentes ingresaron a una casa ubicada en las inmediaciones del museo Alcorta. Lo hicieron rompiendo la reja de una ventana.

Dentro de la vivienda descansaba una pareja de adultos mayores. Los ladrones los despertaron y los redujeron rápidamente. Ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo 15 de noviembre.

Mientras se llevaron al hombre al baño, uno de los malvivientes se quedó con la mujer en el dormitorio. Según las fuentes consultadas, en todo momento intentaron calmarlos, diciéndoles que no les iban a hacer daño. No hubo más violencia que la aplicada cuando entraron a la finca.

Finalmente escaparon. Se llevaron como botín dinero, fruto de los ahorros de la familia. Una cámara de seguridad en las cercanías registró la huida de los hampones. Son cinco los que se ven en imágenes, todos con el rostro cubierto y guantes. Escaparon en un auto, presumiblemente manejado por un sexto cómplice, sin confirmar.

La causa está siendo instruida por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. El lugar del hecho corresponde a jurisdicción de la Comisaría 1ª de Moreno.

Los investigadores sospechan de una inteligencia previa. No descartan otras hipótesis respecto a los datos con los que contaban los delincuentes.