Asesinato en el complejo “Terrazas del Sol”: A la víctima la torturaron y la habrían matado a golpes

La víctima fue identificada como Luis Schroeder, de 73 años. Fue torturado y asesinado durante la madrugada de este domingo 23 de junio. El móvil habría sido un robo. El cadáver fue encontrado por su hijo. Los asesinos se llevaron la camioneta. La Policía los busca intensamente.

Alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo 23 de junio tres sujetos ingresaron en el complejo “Terrazas del Sol”, ubicado sobre la calle Mármol al 240 entre Rivadavia y Camilli de Moreno Centro Norte, a cuadra y media del shopping Nine y a igual distancia de la Autopista del Oeste. Se dirigieron a uno de los departamentos erigidos en el corazón del predio. Entraron en la vivienda, para salir casi media hora después, a bordo de una camioneta.

Durante la tarde, uno de los hijos del hombre que alquilaba la construcción se presentó en el lugar ante la imposibilidad de comunicarse. El celular estaba apagado. Cuando comenzó a recorrer las distintas dependencias, en la planta superior, dentro del baño, encontró el cadáver de su padre.

Las fuentes consultadas indicaron que el cuerpo estaba atado de pies y manos, tenía un cinturón alrededor del cuello y la cara tapada. Presentaba signos de tortura y habría muerto debido a una innumerable cantidad de golpes en la cabeza. La data de la muerte la ubicó el médico forense entre 14 y 16 horas antes del hallazgo.

La víctima fue identificada como Luis Schroeder, un empresario de 73 años que había alquilado este departamento hace un par de meses. Sus hijos viven en Moreno y se mudó desde el Nordelta para estar cerca de ellos. Era propietario de “Aquom”, una firma dedicada a la producción de hidroequipos, entre ellos hidromasajes y con sede en Caseros, partido de Tres de Febrero.

La reconstrucción de las últimas horas de vida de Schroeder la realiza la justicia. Presumen que iba a encontrarse en su vivienda durante la noche de este sábado con una persona. Intentan determinar el rol que jugó ésta última en el salvaje ataque. Hasta el momento no habría sido individualizada.

Siguiendo esta hipótesis, el objetivo era el robo. Confidentes señalaron que Schroeder no manejaba importantes sumas de dinero en efectivo y que la familia no pudo determinar si tenía ahorros. Toda la casa estaba revuelta. Los asesinos escaparon en la camioneta de la víctima, de la cual no trascendió marca ni modelo.

Uniformados de la DDI y de la Comisaría 1º de Moreno solicitaron la colaboración de la municipalidad de Moreno para que ponga a disposición las imágenes captadas por el centro de monitoreo. También hicieron el mismo requerimiento a la concesionaria de la Autopista del Oeste. Descuentan que el vehículo va a ser hallado en las próximas horas, abandonado.

La Policía Científica relevó una importante cantidad de rastros en la escena del crimen. Los peritos además verificaron que las cámaras de seguridad del predio, que no cuenta con vigiladores más allá de funcionar como barrio cerrado, registraron el ingreso de los delincuentes alrededor de las 2 de la mañana para salir media hora después, aproximadamente. No habrían encontrado el teléfono celular de Schoreder.

El expediente está caratulado como “homicidio agravado” y es instruido por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Carina Saucedo. La autopsia está planificada para las primeras horas de este lunes. El informe permitiría sumar datos que contribuirían con la investigación, entre ellos determinar fehacientemente la causa de la muerte de Schroeder.