Así salía de la casa el infanticida: Caminó tranquilamente hacia la parada del colectivo

Una cámara de seguridad privada tomó el momento en que Cristian Torrico Mendoza salió caminando tranquilamente de la casa del barrio La Gloria, ubicada sobre la calle Agote, en las cercanías de la calle Güiraldes, en dirección de la sala de atención primaria del barrio 25 de mayo. Incluso cerró el portón. Eran las 10 de la mañana de este sábado 4 de octubre. A llegar al centro sanitario municipal y corroborar que estaba cerrado, siguió camino a la parada del colectivo de la esquina de Araucanos y Lamadrid. Había otros pasajeros.

Torrico Mendoza llevaba el cuerpo sin vida de Sebastián Yafrate, de solo 4 años, envuelto en una manta. Mientras esperaba el colectivo, depositó el cadáver en el piso, mientras le tocaba la cara. Una testigo le preguntó si estaba bien el nene y si estaba dormido. Torrico Mendoza le habría respondido “Más o menos”. Acto seguido llegó el micro de Transportes La Perlita. No quedó claro si era el recorrido 8 o el 14. Bajó en las inmediaciones del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. De esta manera se confirma que no llegó en el auto de un vecino. No pidió ayuda. Perverso.

La autopsia confirmó que la muerte se dio por asfixia mecánica por obstrucción. Torrico Mendoza confesó el hecho ante los funcionarios de la UFI Nº 4 Martín Borgnia y Paula Rodríguez. Ante ellos había declarado que “me enojé, lo tire en la cama y le tape la boca”. La madre de la criatura confirmó hechos de violencia e incluso aseveró que “había sufrido una mordida en la espalda y un apretón de manos en la boca que le dejo moretones”.

Torrico Mendoza quedó detenido por el delito de “homicidio agravado por venganza transversal”. La ampliación de esta información en www.semanarioactualidad.com.ar/conmocion-en-barrio-la-gloria-denuncio-un-accidente-pero-confeso-que-asfixio-al-pequeno-hijo-de-su-pareja/