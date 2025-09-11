Avanza el mejoramiento integral de la RP 6

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, avanza en el mejoramiento integral de la Ruta Provincial 6, que se desarrolla a lo largo de 140 kilómetros y atraviesa 11 municipios de la provincia de Buenos Aires.

La obra consiste en la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro y en la rehabilitación de las calzadas que están en mejor estado, en ambos sentidos de circulación. Además, incluye el mantenimiento y la puesta en valor de 16 puentes viales y de 12 puentes hidráulicos; el mejoramiento de alcantarillas para garantizar el escurrimiento; la señalización vertical y horizontal; el recambio de luminarias y la colocación de barandas de defensa vehicular en toda la traza intervenida.

Los trabajos se dividen en 5 tramos de los cuales, el tramo 1, de 63 km de extensión; el tramo 2, de 23 km de longitud, y el tramo 5, de 11 km, fueron finalizados.

La mejora integral de la RP 6 permitirá potenciar el desarrollo productivo de esta región y optimizar la conectividad y la seguridad vial para los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 6.000 y los 35.000 dependiendo el tramo.

La RP 6 tiene una extensión total de 180 km y constituye el cuarto anillo de circunvalación del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) junto a la Ruta Provincial N° 4 (Camino de Cintura), la Avenida General Paz y la Autopista Presidente Perón y se extiende desde su intersección con la RP 215, en el Gran La Plata, hasta la ciudad de Zárate, donde empalma con la RN 12, atravesando 12 municipios en total.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Conectividad y Logística para la gestión, la planificación y ejecución de obras y proyectos que fortalecen la matriz logística, mediante la consolidación de corredores viales provinciales y la mejora y modernización de las rutas y los caminos, potenciando el desarrollo productivo de las distintas regiones y favoreciendo la integración y la seguridad vial en toda la provincia.

