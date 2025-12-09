Avanza la obra de la Escuela Primaria del barrio Los Naranjitos

El Intendente Mauro García recorrió la obra de la Escuela Primaria de Los Naranjitos, donde se inició el hormigonado de la losa para avanzar en la construcción de un espacio educativo moderno, seguro y de calidad para las familias de la comunidad.

El proyecto contempla seis aulas, biblioteca, laboratorio, cocina, comedor, SUM y espacios administrativos destinados al trabajo de docentes y directivos.Cada avance representa un paso más hacia la concreción de una nueva institución que acompañe el crecimiento del barrio y brinde más oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de la zona.

Info Municipalidad de General Rodríguez