Avanzan las obras del hospital de Mariano Acosta

El Intendente Gustavo Menéndez supervisó los avances de la construcción, junto al Secretario de Desarrollo e Integración Social, Lucas Scarcella, al Secretario de Delegaciones, Mauricio Canosa y autoridades municipales.

En esta oportunidad, se colocó el hormigón para el contrapiso, que abarca 2400 metros de superficie. Además, se colocaron los primeros vidrios blindex, que estarán en el frente del Hospital, ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas.

“El 100% de esta obra está desarrollada con fondos propios. Esto es para los vecinos, pero también es gracias a ellos. Con sus aportes podemos seguir continuando con esta puesta en valor, en un país donde la obra pública está paralizada”, sostuvo el jefe comunal.

En este sentido, el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Lucas Scarcella, afirmó que “En un contexto donde el Estado Nacional dejó de invertir en la obra pública, desde Merlo sostenemos esta importante inversión para que todos los vecinos cuenten con un hospital de proximidad”.

Por su parte, el Secretario de Delegaciones, Mauricio Canosa, declaró “Comenzamos con el cerramiento perimetral y con el vidriado. Esperamos que los vecinos cuiden la obra. Se trata de un gran beneficio para Mariano Acosta. Este trabajo lo realiza el Municipio de Merlo con fondos propios y es un gran orgullo llevar adelante el quinto hospital del distrito”.

De esta forma, el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, continúa con la construcción del primer hospital de Mariano Acosta.

