Avanzan los trabajos sobre el Camino de la Ribera en Moreno

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos, a través del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, continúa con los trabajos sobre el Camino de la Ribera en la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno.

La obra abarca más de 6 kilómetros y conectará la Ruta Provincial 7 con la colectora de la Autopista Acceso Oeste y se divide en dos tramos. El primero que comprende la pavimentación desde la RP7 hasta la calle Morón y la calles El Jilguero – Paganelli – P. Groussac – Av. de La Rivera.

Actualmente, y como parte de este tramo, comenzó la instalación del nuevo puente sobre el Río Reconquista, que permitirá duplicar la capacidad de circulación vehicular en un punto neurálgico para la conectividad de la zona.

Asimismo, se pavimentó el tramo que va desde la calle L. King hasta la Colectora de la Autopista Acceso Oeste, que comprende un total de 6.687 metros; la colocación de cañerías, sumideros, cámaras de inspección e iluminación LED.

El proyecto contempla la protección del ambiente a través de la construcción de un sistema de drenaje que evitará la contaminación del Río Reconquista y mejoras en la infraestructura existente, con trabajos adicionales en las calles adyacentes e instalación de cañerías, sumideros, cámaras de inspección y luces LED.

Las obras del Camino de la Ribera son estratégicas, ya que generarán una vía alternativa a las calles de mayor circulación, agilizando el tránsito y disminuyendo los tiempos de acceso para vecinos y estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

Además, permitirá transformar todo este espacio público en lugar amigable, generando un impacto positivo en el desarrollo comercial y en la calidad de vida de los habitantes de la zona.

