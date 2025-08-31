Barrio Casco Salas: Un delivery evitó un robo disparando al piso y puso en fuga a los delincuentes

El suceso se produjo a las 23.20 de este viernes 29 de agosto. Un chofer de una aplicación de viajes era asaltado sobre la calle Centenario entre Emilio Mitre y Larrea del barrio Casco Salas de Moreno Sur. Lo estaban atracando el mismo pasaje que había contratado el servicio. Una situación que lamentablemente es cada vez más usual. Pero en esos momentos llega un delivery. Estaciona la moto detrás del auto y se acercó. Vio la secuencia y sacó un arma. Se trataba de un oficial de Policía bonaerense que sumaba dinero al magro sueldo con este trabajo adicional. Se identificó como miembro de la fuerza de seguridad y comenzó a disparar hacía el suelo. Los delincuentes escaparon sin poder perpetrar el asalto. No hubo heridos. En la causa interviene la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez bajo la responsabilidad del Dr. Federico Soñora. El trabajo de campo lo realizó la funcionaria Rebeca Patiño, dependiente de ese organismo. Las actuaciones las llevó adelante personal de la Comisaría 1º de Moreno. Las pericias estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional.