Bianco: “El Gobierno nacional le debe 14,7 billones de pesos a la Provincia»

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que presentó un diagnóstico de la situación social y económica a nivel nacional y el balance de gestión 2025 del Gobierno bonaerense, con un repaso de las principales políticas e iniciativas impulsadas durante el año por la gestión del gobernador Axel Kicillof.

En primer lugar, el ministro Bianco hizo mención a la reciente aprobación del Presupuesto nacional. “Nuestra fuerza política estuvo en contra de ese presupuesto en general, pero en particular nos preocupan muchísimo algunos puntos de cara al futuro del desarrollo nacional: el desfinanciamiento para educación, ciencia y tecnología, escuelas técnicas y reequipamiento de defensa de las Fuerzas Armadas”.

Durante su exposición, Bianco sostuvo que “las políticas económicas del presidente Javier Milei tuvieron un fuerte impacto negativo en el nivel de actividad, el empleo y el poder adquisitivo de la población”, que se ve reflejado en los principales indicadores productivos y sociales. En ese sentido, señaló que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la actividad económica cayó un 0,7% en comparación con el período que va desde enero de 2022 a noviembre de 2023, según datos del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que elabora el INDEC; en este marco, el comercio cayó un 5,8%, la industria manufacturera un 9,8% y la construcción un 15,2%, mientras que la utilización de la capacidad instalada de la industria se redujo en 8,5 puntos porcentuales.

El ministro también remarcó la fuerte contracción del consumo en el período diciembre de 2023 – octubre de 2025 comparado con el período enero de 2022 – noviembre de 2023: las ventas en supermercados cayeron un 10,1%, las ventas mayoristas un 15,7% y las ventas minoristas un 5,8%. En este contexto, se registraron caídas de ventas de productos electrónicos y artículos para el hogar del 37,4%, indumentaria, calzado y textiles (15,8%), bebidas (13,5%) y carnes (5,2%). Por otra parte, el turismo receptivo disminuyó un 28,3%, mientras que el turismo emisivo creció un 36,4%. «No hay ningún tipo de política de promoción de turismo en nuestro país”, señaló Bianco.

Asimismo, Bianco advirtió que las medidas del Gobierno nacional se tradujeron en aumentos en términos reales de los servicios esenciales entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, como la electricidad, el gas y otros combustibles (90%), el alquiler de vivienda (85,9%), el transporte público (58%), la medicina prepaga (30,7%), así como en los rubros educación y comunicaciones, entre otros.

En contraste, desde el inicio de la gestión del presidente Milei el salario privado registrado cayó un 6%, mientras que el público lo hizo en un 19,2%. Por su parte, el salario mínimo vital y móvil cayó un 31,2% en términos reales y el haber mínimo jubilatorio perdió 15,9%. El empleo registrado, en tanto, disminuyó un 3,9%, lo que representa 515 mil puestos de trabajo menos, junto con el cierre de más de 20 mil empresas. “El Gobierno nacional dijo con su discurso de libertad que iba a facilitar la creación de empresas y nuevos puestos de trabajo, y sucedió exactamente lo contrario”, indicó Bianco.

Además, el ministro explicó que el ajuste del Gobierno nacional —equivalente al 4,2% del PBI— se concentró en jubilaciones, subsidios económicos, programas sociales, transferencias a las provincias y obra pública.

En este marco, Bianco afirmó: “La deuda directa de la Nación con la Provincia de Buenos Aires asciende a 14,7 billones de pesos, producto de obras paralizadas y programas discontinuados. Vamos a seguir reclamando públicamente los fondos que le corresponden al pueblo bonaerense y seguiremos insistiendo con las siete denuncias que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Frente a este escenario, Bianco destacó el rol activo del Gobierno bonaerense para sostener la inversión pública, el empleo y la inclusión social. Desde el comienzo de la gestión del gobernador Axel Kicillof en 2019, la Provincia inauguró 295 nuevos edificios escolares (además de sumar 3.063 nuevas aulas), 201 centros de atención primaria de la salud, 48 centros universitarios del programa Puentes y 20 Casas de la Provincia. Asimismo, desde 2019 el Gobierno provincial entregó 7.101 patrulleros y 2.491 motos que refuerzan las labores de seguridad y otorgó 171.989 netbooks a estudiantes. Además, durante 2025 se entregaron 1.333 viviendas y hay otras 8.000 en ejecución. Asimismo, el ministro destacó los avances realizados a lo largo de la gestión en materia de caminos rurales y diversas infraestructuras, entre otros rubros.

En materia de obra pública, en los seis años de gestión del gobernador Kicillof se finalizaron 1.985 obras de ejecución municipal, 162 obras de mejoras en rutas provinciales, 307 obras de conectividad y logística, 78 obras de energía sostenible, 514 obras hidráulicas y 1.695 obras de infraestructura. Específicamente en 2025 se realizaron 99 licitaciones de obra pública por un monto total de 596.158 millones de pesos, concentradas principalmente en infraestructura, vialidad, educación, hábitat y servicios públicos.

“A pesar del abandono y la asfixia económica y financiera que impone el Gobierno nacional, la Provincia sigue pagando salarios en tiempo y forma, haciendo obra pública e invirtiendo en educación, salud y seguridad. Lo logramos con mucho esfuerzo y porque llevamos adelante una administración responsable y transparente”, destacó Bianco.

