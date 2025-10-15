Bomberos de General Rodríguez: Finalizaron el CEPRO de materiales peligrosos

El sábado 11 de Octubre,el Comandante Mayor Jorge Quintana, Ayudante Mayor Damian Simonetti, Ayudante Principal Daniela Albino, Ayudante de Primera Iara Piccardo, y el Bombero Luis Famiglietti , finalizaron con éxito el CEPRO de Materiales Peligrosos Nivel 3 en Bomberos Voluntarios de Mercedes. Durante tres jornadas intensivas los participantes adquirieron conocimientos y habilidades para enfrentar situaciones de emergencia relacionadas con materiales peligrosos.

En el ejercicio final, se evaluó de forma teórica y práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de las jornadas del Cepro.

El Cepro fue dictado por el Of. Aux. De Escuadra Sebastián Malvicini, Ayudante Mayor Daniel Carnevale y Ayudante Principal Rodrigo Barilari. Agradecemos el esfuerzo y dedicación de nuestros miembros por seguir capacitándose y mejorar su desempeño para brindar un mejor servicio a la comunidad.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez