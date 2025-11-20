Bomberos de Moreno fortalecieron su entrenamiento en operaciones forestales

Este sábado se llevó a cabo la instancia de evaluación del CePro Forestales – Nivel 3, un paso relevante dentro del proceso de formación técnica de la especialidad. La actividad permitió continuar fortaleciendo las competencias necesarias para el desempeño operativo del personal bomberil.

Participaron de la jornada la Ayudante Irma Toledo, los bomberos Arina Diego, Fernando Morlio, Javier Monzón, Brian Villamea, Gustavo Acuña, Carlos Acuña, Sebastián Ríos y Patricio Ramírez.

La capacitación continua resulta fundamental para asegurar intervenciones eficaces y seguras en emergencias relacionadas con el ámbito forestal.

Info Bomberos Voluntarios de Moreno