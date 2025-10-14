Bomberos rescataron a una perrita atrapada en un caño de desagüe en Francisco Álvarez

Personal del destacamento Nº 1 de los Bomberos Voluntarios de Moreno realizó el rescate de una perrita callejera que quedó atrapada en un caño de desagüe en el barrio Santa Marta de la localidad morenense de Francisco Álvarez. El operativo (a cargo del Ayudante de 1º Rubén Gamba y de los bomberos Fabián Ramírez y Agustín Azcurra) se realizó durante la mañana de este lunes 13 de octubre. La denuncia la recibieron a las 11:18 y partieron con el móvil 53/50. El lugar señalado era la calle Zuloaga entre Watt y Sófocles. Lograron liberar al animalito a las 11.31, sano y salvo. Fue asistido por los vecinos, quienes le brindaron alimento y mimos. No tenía collar. Luego, abandonó la zona, moviendo felizmente el rabo. ¿Cómo se metió allí? Un misterio.

Imágenes gentileza: @betinaflur