Bomberos Voluntarios de General Rodríguez se capacitaron en técnicas de Socorrismo

Durante el jueves 20 y el sábado 22 de agosto se llevó adelante un Curso de Socorrismo destinado al personal de la institución, con el objetivo de fortalecer conocimientos y herramientas para la atención ante situaciones de emergencia.

La capacitación estuvo a cargo de la Especialidad de Socorrismo y contó con instancias teóricas y prácticas.

A lo largo de las dos jornadas se abordaron contenidos vinculados con bioseguridad, evaluación de víctimas, control de hemorragias, quemaduras y Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

También se trabajó sobre obstrucciones de la vía aérea y procedimientos relacionados con el parto extrahospitalario, incorporando conocimientos fundamentales para actuar ante distintas situaciones de urgencia.Desde la institución destacaron la participación y el compromiso del personal con la formación continua y resaltaron el trabajo realizado por el equipo de la Especialidad de Socorrismo para llevar adelante la capacitación.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez