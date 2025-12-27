Buenos Aires: Continúa la causa de apuestas virtuales ilegales y allanan siete domicilios

Integrantes del Escuadrón «Buenos Aires», con apoyo del Escuadrón de Fuerza Especiales “Alacrán” y del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos y Financieros, efectuaron siete allanamientos, en el marco de una causa de lavado de activos a través de apuestas virtuales a través de «casinos online», iniciada hace dos años y medio.

Los operativos derivaron de las tareas de investigación centradas en el exhaustivo análisis de la documentación y de la información extraída de los dispositivos telefónicos secuestrados el pasado mes de octubre, donde personal de la Fuerza registró 53 inmuebles en CABA, provincia de Buenos Aires y San Luis secuestrando 133 hardwares informáticos, 79 celulares, 67 rodados, 127.070.850 pesos argentinos, criptomonedas valuadas en 1.215 dólares, 19.850 dólares, cuatro armas de fuego y 12 kilos de marihuana.

A partir de las pesquisas desarrolladas durante dos meses, los funcionarios lograron obtener ubicaciones donde los investigados ocultaban activos provenientes de las maniobras ilícitas, por lo que el Juzgado Federal Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón libró siete órdenes de allanamientos y tres órdenes de presentación en la provincia de Buenos Aires.

Como resultado de los registros, los gendarmes secuestraron 10.236.000 pesos argentinos, 2.511.953 dólares estadounidenses, 5.855 euros, 27.060 reales, un lingote de oro de 50 gramos, joyas y documentación de interés para la causa.

