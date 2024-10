Bullrich expuso en diputados en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025

Posted on

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expuso en el marco del debate por el proyecto del Presupuesto 2025, ante la comisión de diputados que preside José Luis Espert (LLA).

“Cuando acepté volver a ser ministra de Seguridad, lo hice muy agradecida por volver a servir en un campo fundamental, que en el Gobierno ponemos en dos prioridades: la transformación económica y la seguridad de los argentinos. Con la convicción de un cambio verdadero, donde la ley se aplica en cada rincón del país sin privilegios y siendo implacables contra el crimen. ‘El que las hace, las paga’ es un principio que nos guía y nos coloca del lado de la sociedad”, sostuvo Bullrich al comienzo de su presentación.

Es la primera ministra del Gobierno en exponer ante el Congreso para dar cuenta de los gastos previstos para el próximo ejercicio del Ministerio a su cargo.

La funcionaria comenzó explicando cómo se utilizarán los recursos asignados por ley para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el delito en el marco de lo cibernético, la pedofilia y la trata, entre otros delitos complejos: “La preservación de la vida, el orden urbano y rural en todo el territorio de la Nación. No permitiremos ni un milímetro en manos de organizaciones criminales que suplanten el estado de derecho, el orden público en las ciudades de todo el país, el derecho al trabajo, a la producción, a la vida y a la propiedad privada. Estos son los principios que guían nuestro accionar. Desde la defensa de estos derechos, ordenamos el presupuesto que pedimos al ministro de Economía que evalúe para la discusión de este parlamento”, afirmó.

En ese sentido, destacó los logros alcanzados en la ciudad de Rosario y habló de «un cambio de paradigma»: «Cuando en un territorio mandan los narcos, no hay soberanía».

“Nos mueven las ganas de ver a nuestra Argentina próspera y pujante, y la convicción de que sin seguridad no hay desarrollo. Estamos impulsando un cambio de paradigma en la seguridad, que apunta a una lucha inquebrantable contra el narcotráfico”.

«Hemos tenido la capacidad de prevenir atentados en Argentina. Atentados que también han sido prevenidos en Brasil, con 22 personas apresadas de Hezbollah, y también en Perú, con un camión a punto de explotar en un hotel de Lima», destacó en su discurso ante los legisladores nacionales.

«Estamos recuperando el control de Rosario, esto ha sido una prioridad. Estamos cumpliendo con la ley y la Constitución, conjuntamente con el gobierno de Santa Fe. Se decía que no había manera, que no era posible. En esta decisión, hemos logrado una disminución del 65% interanual de homicidios dolosos en toda la ciudad, algo inédito, solo explicable cuando uno alinea la inteligencia, la investigación criminal, las cárceles (que ya no son más un lugar de delito), y el cambio del sistema acusatorio”.

«En Rosario no ganaron los narcos, el Estado de Derecho se impuso al Estado criminal. Con el Plan Bandera hemos logrado la recuperación del monopolio de la fuerza en manos del Estado, esto debe ser reconocido por todas las fuerzas políticas del país.»

Respecto a la modernización de las fuerzas de seguridad, destacó que la Policía Federal pasará a un modelo de policía de investigación. También se refirió a la desregulación y simplificación del sistema a cargo de la Prefectura Naval Argentina: “Un cambio enormemente importante para la navegación deportiva, productiva y de todo tipo de buques y en todos los estamentos. Impulsamos la eliminación de tasas de la PSA para la aviación no regular y la incorporación de legítimos usuarios, tenencia y portación en Mi Argentina. Hay 1.200.000 que pueden acceder a sus credenciales», repasó la ministra.

«Hicimos una compra de 302 camionetas, es poco pero es mucho para la situación en la que estábamos. Compramos 10.800 pistolas, 3.000 escopetas, otorgamos 3.500 pistolas al sistema penitenciario y renovamos el 95% de las armas del Servicio Penitenciario Federal», enumeró en otro tramo de su discurso.

“Hemos avanzado en el control de los piquetes que, durante 25 años, tomaron nuestras ciudades. Creemos que esto ha sido un avance enorme en la posibilidad de devolverle la libertad a los argentinos», sostuvo.

Bullrich resaltó que se aumentó el presupuesto en un 24,9% para la Prefectura, 20,5% para la PSA, 19,5% para la Gendarmería, 18,1% para el Servicio Penitenciario Federal y 15,2% para la Policía Federal.

“Hemos reducido en un 17% los homicidios en el país. Esto es una tendencia a la baja muy importante. De seguir así, vamos a ser el país con menos homicidios de América del Sur», afirmó.

Sobre el paquete de leyes que ya presentó la cartera a su cargo, mencionó que presentará dos leyes más: una ley antibarras para reducir la violencia en el fútbol y una ley de homicidios vinculares y de género, que representan el 10% de los homicidios en el país», concluyó.

Acompañaron a Bullrich: el jefe de gabinete de asesores, Carlos Manfroni y los secretarios de Seguridad y Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva y Martín Siracusa, respectivamente, entre otros.

