Bullrich sobre mega operativo contra las apuestas ilegales: “El que se mete con los niños, las paga doble”

La investigación se inició en junio de 2023, a partir de un oficio judicial recibido por la fuerza, y demandó más de dos años de tareas de campo. “Se investigaron múltiples viviendas vinculadas al núcleo familiar que impulsaba la red; se secuestró una gran cantidad de vehículos de alta gama, totalmente incompatibles con las declaraciones fiscales de las personas detenidas”, explicó. El esquema operaba de forma clandestina, “similar a la vieja quiniela: se vendían créditos para acceder a una aplicación que solo algunos podían usar para cobrar premios en efectivo, en una lógica absolutamente ilegal”, explicó.

La pesquisa —coordinada entre Gendarmería, la Fiscalía Federal de Hurlingham y el juzgado interviniente— incluyó 49 allanamientos, una orden de presentación y medidas patrimoniales y tecnológicas. “Cuando hay una investigación coordinada entre fuerzas federales, fiscalía y juzgado, se puede desarticular una red sofisticada y clandestina. Estamos orgullosos de este modelo de investigación y de reafirmar el compromiso del Ministerio con el combate a los delitos económicos y tecnológicos que vulneran el orden público y la legalidad. ¿Dónde está la plata? Acá está: autos mal habidos, dinero ilícito y un sistema que representa un riesgo serio, sobre todo para jóvenes y niños”, sostuvo.

El procedimiento arrojó 19 detenidos (9 hombres y 10 mujeres) y el secuestro de 79 celulares, un centenar de computadoras y soportes informáticos, 58 vehículos de alta gama, importantes sumas en pesos y dólares, 12 kilos de droga y armas de fuego de diverso calibre. “Era un circuito extremadamente cerrado, clandestino, transmitido boca a boca. Una organización de apuestas online ilegales genera múltiples delitos asociados: lavado de activos, asociación ilícita, contrabando, tenencia irregular de armas, infracciones informáticas y documentación falsa”, precisó la ministra.

Bullrich remarcó, además, el impacto social del esquema desbaratado: “En esta plataforma podían ingresar jóvenes y niños, sin ningún tipo de control, algo expresamente prohibido en los sistemas legales. La ludopatía juvenil es un problema enorme: cada vez más chicos desarrollan adicciones que los llevan a buscar dinero como sea para seguir apostando, con consecuencias psicológicas graves. Este caso muestra la necesidad de intervenir con fuerza sobre estos sistemas ilegales. El que se mete con los niños, las paga doble”, concluyó.

