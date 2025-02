Buscan crear un suero antiveneno de escorpiones para toda la provincia 

Además de dar nombre a un signo del zodíaco los escorpiones conviven con las personas. En las ciudades bonaerenses se los puede encontrar en galerías subterráneas, sótanos, cañerías, túneles, oquedades de paredes y lugares de estas características conocidos como periurbanos; donde pueden proveerse de alimento sin mayor competencia, a la vez que están libres de otros predadores. Los escorpiones pueden picar y transferir veneno con sus aguijones, pero no todos representan un peligro para la salud humana. Una investigación conjunta del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE UNLP-CONICET) junto al Instituto Biológico «Tomás Perón» de la Provincia de Buenos Aires, está desarrollando un suero para utilizar el veneno de los escorpiones en personas picadas por estos; a la vez que trabajan en un mapeo de presencia de escorpiones en el territorio bonaerense. El proyecto cuenta con el apoyo de la CIC a través de la convocatoria Ideas-Proyecto. El objetivo es usar el veneno de los escorpiones que habitan el territorio bonaerense como bioinsumo para desarrollar un suero que contrarreste los efectos de la picadura, el cual se podrá distribuir en toda la Provincia. “Actualmente el Instituto Malbrán produce este tipo de sueros para todo el país, y con esta investigación nos proponemos crear un suero para todo el territorio provincial”, dice el Dr. en Cs. Biológicas Sergio Rodríguez Gil. Además el proyecto impulsa la creación de un mapa con zonas donde se encuentran los escorpiones por todas las localidades de la Provincia. «La idea es armar este mapeo en cada municipio que esté interesado en trabajar con el proyecto” explica Sergio y agrega que en este punto la investigación se vuelve sumamente colaborativa con la comunidad: “La gente de AMBA nos puede contactar por nuestras redes sociales si encuentra escorpiones en su domicilio, de esa forma pueden colaborar con este proyecto”. Mapa de escorpiones por la Provincia La creación de un mapa con zonas donde se encuentran los escorpiones por toda la provincia es el otro objetivo primordial del proyecto. En este punto las y los investigadores trabajan en coordinación con los municipios. En la zona de La Plata, donde se encuentra el centro de investigación, hay reportes de las especies Tityus carrilloi y T. confluens. «Eso no significa que no haya otras especies que no estén declaradas», aclara Miceli. En Quilmes se pudo mapear las zonas donde había alacranes, lo cual sirvió para hacer campañas de prevención segmentadas en barrios sin necesidad de alertar a toda la población del municipio. «Como resultado indirecto de este trabajo Quilmes ahorró mucho presupuesto en fumigación”, expresa el director del proyecto. En este momento el grupo de trabajo del CEPAVE está trabajando también con el municipio de Chacabuco para mapear las zonas donde más escorpiones hay en la localidad; mientras que en localidades como San Nicolás y Ramallo hay también una gran diversidad de escorpiones. «La idea es armar el mapa en cada municipio que esté interesado para trabajar en la prevención”, explica Rodríguez Gil.