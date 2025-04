Cada vez más varones optan por la vasectomía en la Provincia

Posted on

La anticoncepción también es cosa de hombres. Pese a que históricamente han sido las mujeres las que cargaron con la responsabilidad de adoptar métodos para evitar un embarazo, en los últimos años cada vez más varones deciden hacerse cargo y ser ellos quienes toman medidas de cuidado en cuestiones de salud sexual y no reproductiva.

Por eso, esta semana, más de 70 varones y personas con pene se sumaron a esta iniciativa que promueve el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en colaboración con la organización internacional World Vasectomy Day (Día mundial de la vasectomía). En concreto, la Provincia y el organismo internacional se unieron para promover una elección anticonceptiva sin bisturí que suma a los varones a la responsabilidad de prevenir embarazos no deseados.

En ese marco, por segundo año consecutivo, esta semana se avanzó en el proyecto “Anticoncepción masculina: vasectomía sin bisturí” en el hospital público provincial “Dr. Alberto Balestrini”, de La Matanza, donde se llevó a cabo una nueva jornada de salud sexual integral para varones.

Esta semana se llevó a cabo el entrenamiento teórico y práctico en la técnica de vasectomía sin bisturí para un equipo de salud de ese hospital y de otro establecimiento sanitario bonaerense, el “Gobernador Domingo Mercante”, de José C. Paz.

Tras la capacitación los equipos realizaron más de 70 vasectomías programadas a partir de los grupos de asesoría en salud sexual y no reproductiva para varones que se realizaron en hospitales bonaerenses durante marzo de este año.

Esta semana se llevó a cabo, también en el hospital Balestrini, una charla abierta para equipos de salud de la Provincia sobre “Salud Sexual y Masculinidades”, una feria de salud integral para la comunidad con stands informativos, vacunación y testeos, y se inauguró una unidad sanitaria móvil, que se sumará a los operativos de salud sexual y (no) reproductiva.

El ministerio de Salud bonaerense fue elegido por la organización mundial para el proyecto de actualización y formación en esta técnica con el objetivo de potenciar esta línea de trabajo en todo el territorio de la Provincia. Hasta el momento recibieron la capacitación equipos de salud de los hospitales “San Martín” de La Plata, “Evita Pueblo” de Berazategui y “Maternidad Estela de Carlotto” de Moreno.

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, seguro y eficaz. Consiste en el bloqueo de los llamados “conductos deferentes” para impedir el paso de los espermatozoides y la posible fecundación de un óvulo. Se realiza en personas con pene, no importa cuál sea su identidad de género ni si ya tiene o no hijos/as.

Los y las especialistas del ministerio de Salud explicaron que es un procedimiento sencillo, de rápida recuperación, que no requiere hospitalización y se realiza con anestesia local. No obstante, aclaran que no se trata de un método que prevenga enfermedades de transmisión sexual como la sífilis o el VIH. Para la prevención de esas infecciones el único método recomendable es el uso del preservativo. La vasectomía, en cambio, es un método para prevenir el embarazo.

En noviembre de 2024, la Provincia de Buenos Aires fue elegida por la organización World Vasectomy Day WVD para implementar el “Proyecto de formación en Vasectomía sin Bisturí”, que tiene por objetivo la actualización y formación en esa técnica.

