Cae el empleo y se resiente el mercado interno: Milei “No es el dueño del circo sino el payaso”

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Walter Correa analizó las derechas europeas y anglosajonas, principalmente proteccionistas en materia económica, y el liberalismo vernáculo. Consideró que los debates se tienen que dar en torno a ejes como la generación de trabajo, la soberanía y los salarios. “A Cristina le están haciendo pagar un costo, en términos personales, colectivos y también al movimiento peronista, porque creó 5.000.000 de puestos de trabajo”, consideró respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena a la ex presidenta Fernández de Kirchner. “En 41 años de democracia hay un poder que no se hizo cargo: La monarquía judicial” evaluó y sentenció “La monarquía judicial es funcional al poder de Milei”. Afirmó que “los funcionarios judiciales deberían ser elegidos democráticamente” como ocurre en México. Finalmente señaló respecto al gobierno nacional y el presidente Javier Milei: “es un proceso donde tenemos que hablar de producción y ejercerla, hablar de trabajo y accionarlo y hablar de los derechos de los trabajadores y cumplirlos. Estamos en la antinomia de un proceso de un personaje que no es el dueño del circo sino el payaso”