Caída global de Instagram y Facebook: millones de usuarios reportan fallas en las plataformas de Meta

Instagram y Facebook presentan una caída a nivel mundial que afecta a millones de usuarios, quienes reportan problemas para iniciar sesión, cargar contenido y utilizar funciones básicas de ambas redes sociales.

Según los reportes recopilados por el portal Downdetector, la interrupción se registra en distintos países, entre ellos Argentina, Colombia, México y España, con un aumento sostenido de fallas tanto en versiones móviles como en la web.

En Instagram, los usuarios informan que no pueden acceder a sus cuentas o que el feed aparece vacío, sin publicaciones ni reels.

Las historias y la exploración de contenido tampoco cargan, mostrando el mensaje de error “algo salió mal”.

Facebook presenta inconvenientes similares: el muro no carga publicaciones, las historias no se visualizan y el inicio de sesión falla o impide la interacción con el contenido.

La caída no se limita a una región específica y afecta conexiones tanto móviles como de wifi. Hasta el momento, Meta no emitió un comunicado oficial sobre las causas del problema ni sobre el tiempo estimado de normalización del servicio.

Mientras tanto, WhatsApp continúa funcionando con normalidad, al igual que otras plataformas de la compañía como Threads y Messenger, que no registran fallas generalizadas.La situación genera preocupación entre usuarios y confirma una interrupción masiva en dos de las redes sociales más utilizadas del mundo.