Calefacción eficiente: cómo optimizar el consumo eléctrico en invierno

Adeera difunde información clave para la calefacción eficiente en la temporada de bajas temperaturas. Con decisiones informadas y pequeños cambios en los hábitos es posible atravesar el invierno de manera más eficiente y sustentable haciendo un uso responsable de la energía eléctrica.

Cuando bajan las temperaturas, encendemos estufas, caloventores y otros sistemas eléctricos que, si no se usan con criterio, pueden disparar el consumo energético. Estos son algunos de los artefactos más comunes en los hogares argentinos, con sus características y niveles de consumo aproximado:

● Caloventor: calienta rápido, pero también consume mucha energía. Su potencia ronda los 2000 W y puede elevar significativamente la factura si se utiliza durante varias horas al día.

● Estufa de cuarzo: produce calor por radiación. Aunque consume menos (entre 800 y 1200 W), calienta por zonas, por lo que es recomendable en espacios pequeños y cerrados.

● Aire acondicionado en modo calor: puede ser más eficiente que una estufa tradicional si es un equipo inverter y se usa en espacios adecuados. Su consumo varía entre 1000 y 2000 W, pero rinde más en términos de calor generado. La temperatura ideal es de 20 °C, ya que por cada grado extra, el consumo sube hasta un 7%.

● Radiador eléctrico: ofrece calor parejo y sostenido, aunque con un consumo alto (entre 1500 y 2500 W). Como no tiene ventilador, tarda más en calentar y conviene usarlo en ambientes chicos.

● Panel calefactor: es uno de los más eficientes. Su consumo promedio es de 400 a 600 W y funciona bien como complemento o en espacios bien aislados.

Todos estos artefactos rinden más y consumen menos si el ambiente está bien cerrado. Asegurar puertas y ventanas antes de encenderlos es clave para evitar pérdidas de calor. Si la calefacción es exclusivamente eléctrica, no hace falta ventilar los ambientes, en tanto al transmitirse el calor por radiación no consume oxígeno. Elegir bien cómo calefaccionar los espacios no sólo impacta en la factura eléctrica; también influye en el ambiente y en la calidad de vida de las personas.

Adeera, presente en todo el territorio argentino, acompaña a los usuarios con información, herramientas y acciones que promueven un uso más inteligente de la energía. Busca generar conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas que ayuden a ahorrar energía, cuidar el sistema y reducir el costo de la factura eléctrica. La eficiencia energética es una herramienta transversal que puede adaptarse a cada realidad local para que todas las personas accedan a una energía segura, continua y sustentable. En cada rincón del país, el desafío es el mismo: calefaccionar cuidando los recursos