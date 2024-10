Cambios en el Transporte Público por la 50° Peregrinación a Luján: Reubicación de Paradas

Posted on

El próximo 5 de octubre, el cierre de la Av. Bartolomé Mitre en Moreno implica la modificación del recorrido del transporte público, con paradas temporales y servicios especiales para las y los peregrinos.

Este sábado 5 de octubre, la 50° Peregrinación a Luján, bajo el lema “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”, movilizará a miles de fieles en su tradicional caminata hacia la Basílica. Con motivo del evento, se implementaron importantes modificaciones en el transporte público en el municipio, donde el cierre total de la Av. Bartolomé Mitre requerirá el traslado temporal de varias paradas de colectivos.



Reubicación de Paradas y Servicios Especiales

El tránsito por la zona de Moreno se verá afectado desde las primeras horas del sábado. Para garantizar el flujo de peregrinos y evitar inconvenientes, se ha dispuesto la reubicación de las paradas de transporte público en diferentes puntos del distrito. A continuación, compartimos los detalles de los cambios para las principales líneas de colectivos:



Tte. La Perlita S.A. dará inicio a su servicio entre las 5:00 y 6:00 am, con las siguientes modificaciones:

Recorridos 21, 20, 13, 7: Calle Belgrano entre Pagano y Dorrego.

Recorridos 29, 17, 9: Calle España entre Pagano y Dorrego.

Recorridos 1, 2, 5, 15, 18: Calle Dorrego entre España y Belgrano.

Recorridos 03, 8, 14, 23, 43: Calle España entre Independencia y Dorrego.

Recorridos 44, 36, 12, 4: Calle Dorrego entre España y Belgrano.

Recorridos 01, 10, 24, 26: Calle B. Alberdi entre Av. Piovano e H. Yrigoyen.

Recorridos 11, 40, 41, 39: Calle Int. Bossi entre Camilli y Rivadavia.

Recorridos 6, 16, 22, 38: Calle Int. Bossi entre N. Álvarez y B. Rivadavia.



Además, se han cancelado temporalmente las paradas de Av. Alcorta entre 25 de Mayo y Asconape, con el traslado de la parada de Independencia esquina 25 de Mayo.

Otras Líneas de Transporte Afectadas

Las líneas de colectivos operadas por Azul Sata, E.D.O., 216, y Ruta Bus también presentarán modificaciones, comenzando su servicio a las 4:00 am. Estas son algunas de las principales rutas afectadas:



Ruta Bus Línea 350: Calle Int. Pagano entre Av. Del Libertador y España.

E.D.O. Línea 302 y 216 S.A. Línea 269: Calle Int. Pagano entre Av. Del Libertador y España.

Azul Sata Línea 203: Boulevard Evita entre Av. Del Libertador y N. Álvarez.

El servicio de Metropol S.A., encargado del recorrido 327, comenzará a las 4:30 am y operará en Av. Piovano entre Alberdi y H. Yrigoyen, además de Av. Alcorta entre Ituzaingó y Chacabuco.

Por su parte, el Transporte S.A. (Línea 57/410) ofrecerá un servicio gratuito de alcance para los peregrinos en el Boulevard Evita entre N. Álvarez y Av. Del Libertador, con inicio a las 7:00 am y finalización a las 23:00 pm. Y estará también en colectora sur entre Guatemala y av. Victorica

Por otro lado, desde el lado de Trenes Argentinos, propusieron servicios adicionales en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes durante el domingo 6 de octubre.



En este sentido, los trenes eléctricos especiales saldrán de Liniers a Moreno a las 2:27 a.m., desde Moreno a Liniers a las 1:26 a.m. y a Castelar a las 3:35 a.m.



Mientras que los servicios diésel entre Moreno y Luján circularán a las 1:30, 4:15 y 6:25 a.m. del domingo, y desde la estación de Luján circularán frecuencias a las 2:35, 5:20 y 7:30 a.m.



Desde el Área de Tránsito han emitido un recordatorio a los conductores sobre la prohibición de estacionar en las zonas designadas para el paso de los colectivos y los peregrinos. Evitar sanciones o remolque de vehículos.

El Municipio, a través de las áreas de Salud, Tránsito, Seguridad, Defensa Civil brindará acompañamiento a las y los peregrinos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno