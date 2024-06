Cambios en la escuela secundaria bonaerense: ya no se repite, pero se recursan las materias

Posted on

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, implementará una amplia reforma del colegio secundario, que comprende la aprobación de las materias con 7 y la posibilidad de recursar las materias por debajo de esa calificación.

Según informó la tarde de este jueves el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, los cambios en el colegio secundario -que comenzarán a implementarse en marzo de 2025– fueron definidos por el Consejo General de Cultura y Educación aprobó por unanimidad la actualización del Régimen Académico (RA).

Entre los puntos centrales de la reforma, se establece que la acreditación de conocimientos será “por materia”, con calificaciones cuatrimestrales, una modalidad similar a la del nivel universitario.

Ese cambio implica que ya no habrá repitencia de un año en su conjunto: los alumnos no tendrán que volver a cursar las materias aprobadas.

Así, habrá evaluaciones por cuatrimestre que se aprobarán con 7 y las materias pendientes de aprobación, se intensificarán, en períodos especiales de 15 días al inicio y al final de cada cuatrimestre, en diciembre y febrero.

Se precisó que se podrán intensificar hasta cuatro materias en total de ciclos lectivos anteriores, y a partir de la quinta pendiente un equipo especial de formadores definirá cuáles se intensifican y cuáles deben recursarse.

En ese sentido, Sileoni resaltó que “un aspecto muy importante es que cada institución pueda organizarse en función de su realidad y que de esta forma la tendencia de la escuela secundaria acompañe más a las y los estudiantes”.

Explicó que “con el nuevo régimen la calificación es por cuatrimestre y se aprueban con 7 o más. Las materias aprobadas no se recursan. Las pendientes de aprobación se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que las y los estudiantes adquieran los conocimientos”.

Y completó: “Nadie estudia sola o solo: se establecen cuatro períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio. Se pueden intensificar hasta cuatro materias en total pendientes de aprobación de ciclos lectivos anteriores. A partir de la quinta materia pendiente, se definirá cuáles son las cuatro materias que se intensifican y cuáles se recursan”.

Desde el área se especificó que este nuevo Régimen Académico representa un incremento en la inversión educativa con la ampliación de módulos y cargos docentes para el acompañamiento a las trayectorias educativas de las y los estudiantes de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo la actualización “contempla el trabajo dirigido a la construcción del oficio de estudiante en primer año y propuestas formativas destinadas a quienes transitan el último año para la articulación con estudios superiores o la inserción en el ámbito del trabajo; promueve clases con formatos diversos, nuevos modos de organizar tiempos y espacios escolares, y un trabajo más profundo en los contenidos”.

“Vamos a realizar un llamado a concurso de titularización de cargos jerárquicos de director y vicerrector. Tenemos 1.700 cargos de directores y otro tanto de vicedirectores a cubrir que hoy no es que no estén cubiertos sino que no son titulares y esta condición les daría estabilidad en sus cargos y en sus escuelas”, anunció Sileoni.

En tanto, el subsecretario de Educación provincial Pablo Urquiza expresó: “En el marco de estos cambios que anunció el Ministro y con fondos provinciales tenemos 18 nuevos edificios escolares y el llamado para otros 3 en función de los requerimientos del nuevo régimen académico y de organización institucional de la escuela secundaria también vamos a construir 14 nuevos edificios en los distritos del conurbano bonaerense que tienen mayor tasa de hacinamiento por aula lo que va a hacer un total de 35 nuevas escuelas”

