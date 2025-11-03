Campaña de promoción y protección integral de los derechos de niñeces y adolescencias

_Se realizarán acciones territoriales durante todo noviembre_

El Municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, en el marco del programa “Noviembre: Niñeces con derechos, comunidad con futuro” y, a 36 años de la Convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, impulsa una serie de acciones territoriales con el propósito de fortalecer, compartir y promover sus derechos.

Las jornadas, articuladas con la Subsecretaría de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñeces y Adolescencias, incluyen talleres, actividades recreativas, espacios de diálogo y encuentros comunitarios que permitirán acercar a las vecinas y vecinos las políticas públicas destinadas a la promoción de derechos.

Los temas a tratar serán “Acompáñame a jugar”, la muestra fotográfica “Que lo transitorio no se transforme en permanente”, el conversatorio “Derechos que protegen, derechos que abrazan”, y el taller “Pensar la adopción”. También se desarrollarán espacios de participación juvenil como “Mi voz, mi derecho” y el conversatorio “Comunidades que cuidan”.

El mes culminará con la jornada central “Niñeces con derecho, comunidad con futuro”, la muestra artística “Otra forma de contar mi historia” y el encuentro recreativo “Donde termina la palabra, comienza el juego”.

Para más información sobre los días, horarios y los lugares donde se desarrollarán las actividades consulte en las redes oficiales de @desarrollomoreno @subsecretariannyamoreno Con estas acciones, el Gobierno local reafirma su compromiso con la promoción y protección integral de los derechos de las niñeces y adolescencias para fortalecer la construcción de espacios que promueven una participación activa de manera más justa e inclusiva.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno