Capacitación y concientización para el cuidado de la salud laboral

Desde la Dirección de Asuntos del Trabajo y Relaciones Sindicales se llevó adelante una capacitación sobre intervención del brigadista en el tratamiento de hemorragias, fracturas, quemaduras e inmovilización, brindando herramientas fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia.

Además, en el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, se realizó un taller de promoción y prevención, orientado a concientizar sobre la importancia de la detección temprana de la enfermedad.

Municipalidad de General Rodríguez