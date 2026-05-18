Capturaron a un sospechoso por el homicidio en el barrio Lomas de Moreno

Se trata de un sujeto de 23 años. La hipótesis del crimen gira en torno a problemas anteriores debidos a la relación con una mujer.

El suceso se produjo alrededor de las 5 de la mañana del pasado sábado 16 de mayo en el barrio Lomas de Moreno, en la zona norte del distrito. A esa hora, vecinos llamaron al servicio de emergencias 911, ya que habían escuchado gritos. Pocos minutos después, hallaron un cadáver tendido en la esquina de Payró y Nicaragua.

Cuando llegaron los móviles del Comando de Patrullas, el personal policial confirmó la veracidad de la información. Se trataba del cuerpo de un hombre, mayor de edad. Luego determinaron su identidad: Mariano Sebastián Pascua, de 32 años. La víctima, según las fuentes consultadas, tenía antecedentes policiales y estaba en situación de calle.

El médico forense presente en el lugar precisó que presentaba una herida de arma blanca a la altura del tórax, sector izquierdo, casi bajo la axila. Esta lesión fue mortal. Murió casi inmediatamente.

En horas de la tarde, a pocas cuadras de la escena del crimen, oficiales de la comisaría 1ª de Moreno capturaron a Lucas Nahuel Martínez, de 23 años. Lo acusan de ser el asesino. El Dr. Leandro Ventricelli, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, dispuso su detención por el delito de “homicidio”.

La principal hipótesis con la que trabaja la Justicia apunta a conflictos previos, debido a la supuesta relación con una mujer. Martínez es el único acusado hasta el momento.