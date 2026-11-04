Cerrarán la Autopista del Oeste en ambos sentidos por la visita del papa León XIV a Luján

La restricción comenzará a las 00 del miércoles 11 de noviembre y afectará toda la traza entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján.

La medida forma parte del operativo de seguridad previsto para la misa que encabezará el Sumo Pontífice frente a la Basílica.

La concesionaria Autopistas del Oeste informó que el próximo miércoles 11 de noviembre se realizará un corte total del Acceso Oeste en ambos sentidos de circulación, desde la medianoche y hasta la finalización del operativo de seguridad por la visita del papa León XIV.

La restricción comprenderá el tramo completo entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján, por donde se trasladará el Pontífice para participar de una misa prevista a las 10 en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Según las estimaciones, la interrupción del tránsito podría extenderse durante aproximadamente 15 horas.

Sin embargo, el horario de reapertura dependerá del desarrollo de las actividades y de la autorización de las autoridades de seguridad.

Una vez finalizada la celebración religiosa, León XIV se dirigirá al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde a las 13:30 está prevista la ceremonia oficial de despedida antes de partir rumbo a Lima, Perú.

Cómo llegar a Luján

Ante el cierre de la autopista, se recomienda a quienes tengan previsto asistir a las actividades utilizar el transporte ferroviario.

Las líneas Sarmiento y San Martín contarán con servicios especiales y refuerzos para facilitar el traslado de los fieles.Otra alternativa para quienes viajen en vehículos particulares será llegar hasta Mercedes y continuar el recorrido en tren hacia Luján.

También se mencionaron sectores de estacionamiento en Open Door, Jáuregui y Cortínez, desde donde se podrá completar el trayecto hacia la ciudad mediante otros medios de transporte o caminando.

Desde Autopistas del Oeste recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y seguir las actualizaciones del operativo a través de sus canales oficiales.